打造廉能政府 竹縣環保局於東興圳光藝節設置廉政宣導攤位

竹縣環保局於東興圳光藝節設置廉政宣導攤位，宣導陽光法案及反賄選，建立廉節社會。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為響應新竹縣政府跨年一系列活動，新竹縣環保局結合文化局四日十四時於竹北東興圳光藝節活動，設置廉政攤位，以寓教於樂方式辦理廉政宣導、陽光法案、公益揭弊者保護法、反詐騙及消費者保護宣導。

環保局政風室主任林筠軒表示，希望藉此宣導，建立竹樂安居，廉能永續，及打擊詐騙，積極增進公益效能，凝聚全民廉政意識，保護國人財產的安全，促進陽光透明，防止利益衝突，政治制度的透明化，激勵機關廉能治理，提升民眾信賴度，確保國家安定和諧與國際接軌。

林筠軒指出，廉政宣導主要係落實行政院當前國家施政重點五打七安」，打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大領域，也致力於保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等7個面向，並與國際盟友合作，肩負起打擊犯罪的責任，共同維護世界安全穩定。