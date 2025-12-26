打造強韌台灣！內政部今年目標全國10萬防災士 國土署：培訓量增長15倍

記者陳韋帆／台中報導

內政部今年目標全國10萬防災士，林佑璘指出，台灣正在實踐「人人都是防災士」願景，讓整體社會在面對突發巨大災難時，仍能維持正常運作與復原能力。（圖／國土署提供）

內政部今(116)年目標培訓全國10萬名防災士，國土署日前與臺中市政府合作辦理公寓大廈防災士培訓，副總工程司林佑璘指出，今年已先後於臺北及高雄完成約200名管理人員培訓。針對地震、颱風等天災特性，規劃社區防災、避難收容、急救措施及居家防護等核心課程，旨在落實「自助、互助、公助」理念，讓每位參與者成為社區在緊急狀況下冷靜判斷與安全避難的關鍵角色。

內政部今年目標全國要培訓10萬名防災士，根據消防署防災士培訓資料，截至114年12月22日止，全國已培訓並完成審核取證照防災士總人數94,102人，其中男性63,246人（67.21%）、女性30,854人（32.79%）。

進一步觀察六都培訓人數與全國占比，台北市12,915人、13.72%，新北市17,508人、18.60%，桃園市6,947人、7.38%，台中市10,296人、10.94%，台南市6,650人、7.06%，高雄市10,129人、10.76%。

全國防災士人數統計。（圖／翻攝消防署網站）

林佑璘表示，防災士的培訓量能已較往年增長15倍，不僅大幅提升民間自主防救災實力，更建構出具備中等強度執勤量能的民力基礎。

雖不同於過去依賴政府「公助」的被動救災思維，目前的培訓更強調民眾的「自助與互助」。國土管理署指出，公寓大廈管理人員平日負責巡查，災時則是第一線資訊蒐集與傳遞的樞紐。透過兩日的密集訓練與模擬情境演練，學員能學會如何在瞬息萬變的災害中迅速做出正確判斷，確保住戶在政府救援到達前的黃金時間內，獲得最即時的保護。

防災士培訓課程內容豐富多元，包含基礎急救訓練實作、避難收容場所開設，以及個人居家防護等14小時專業教學。

她指出，防災士培訓計畫不僅是為了應對天災，更是內政部「全社會防衛韌性」主軸任務的重要一環，期望透過跨部會與地方政府的協力，讓災害應變措施得以系統化推廣。

林佑璘強調，防災士制度是一個全民參與、無門檻的制度，核心目標在於建構民間自主防災種子。未來國土管理署將配合全國防災日辦理各項實地演練，持續強化社區防災士在實戰中的運作能力，並連結志工團體與企業資源，共築強韌的臺灣災防體系。

最後她說，隨著全臺防災士人數邁向10萬大關，社區管理員的角色已從傳統維護提升至安全防護層次。透過系統化的培訓與實作驗證，臺灣正在實踐「人人都是防災士」的願景，讓整體社會在面對突發巨大災難時，仍能維持正常運作與復原能力。

