打造從早療到就業的支持網絡 新竹縣特教資源大樓動工啟航

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹縣政府於十一日上午舉辦「新竹縣特殊教育資源大樓」動土典禮，由國教署原民特教組組長孫旻儀、新竹縣長楊文科、縣府團隊、地方民意代表及各界貴賓共同見證本縣重要特教建設啟動，打造新竹縣從早療到就業的支持網絡，提供最實質的特教服務與支持體系。

新竹縣長楊文科十一日表示，為強化本縣對身心障礙學生及其家庭的整體照顧與支持服務，新竹縣政府於國立新竹特殊教育學校旁規劃興建「新竹縣特殊教育資源大樓」，透過系統性整合教育、社政及勞政等多元資源，打造一站式服務據點，全面提升新竹縣特殊教育及社會支持服務量能。

廣告 廣告

楊文科也視「新竹縣特殊教育資源大樓」的動土為竹縣教育史的一個新里程碑，將早期療育、特殊教育及身心障礙者資源都集中在此，從幼兒、學習成長及就業，都作系統性的整合及輔導，全面性的照顧及支持特殊生，展現縣府對特殊教育的重視。

新建特殊教育資源大樓為地上五層、地下二層建築，總樓地板面積約一萬四千七百八十二平方公尺，整體規模完善。全案總經費為新臺幣十一億二千七百九十六萬四千零七十六元，由邱永章建築師事務所負責設計規劃及監造，並由永大正營造股份有限公司承攬施工。

整體建築以展開雙臂迎接擁抱得意象為發想，展現對多元需求的包容、尊重與支持精神。設計考量使用者需求與特性，採通用設計理念規劃，從地下停車場無障礙停車位配置，到各樓層空間平坦無階梯設計，並設置二座無障礙電梯通達各樓層；同時加寬走道、設置輕質扶手欄杆及轉角弧形牆面，以提升空間通行便利性及安全性，期望藉由完善且友善的設施，打造安全、舒適且具包容性的服務環境。

「新竹縣特殊教育資源大樓」預計於一一七年完工啟用，未來啟用後，將成為本縣推動特殊教育及身心障礙服務的重要據點。新竹縣政府教育局長蔡淑貞指出，本案以「跨專業、跨階段、跨系統」為核心理念，整合教育局特殊教育資源中心，辦理特殊教育鑑定、資源服務、輔具支援及教師專業增能等業務；串聯社會處早期療育中心，提供發展遲緩兒童社區療育服務及家庭支持方案。

「新竹縣特殊教育資源大樓」納入勞工處身心障礙者職業訓練中心，針對領有身心障礙證明且具工作意願與基礎工作能力者，提供符合不同需求的專班訓練及職場適應輔導服務；結合高齡長照處身心障礙者社區式日間照顧服務中心，提供身心障礙者生活自理支持、人際關係及社交支持、休閒生活、健康促進、社會參與及相關社區式日間照顧服務；另由家庭教育中心推動家庭支持服務，建構從早期療育、教育發展、就業培力到生活照顧的完整服務網絡，實踐全齡照顧與全人支持的政策目標。

新竹縣政府表示，未來特殊教育資源大樓啟用後，將有效整合各項服務資源，減少資源分散及民眾往返奔波路程，提供更具連續性與整合性的支持體系，讓身心障礙者及其家庭於不同人生階段均能獲得適切協助，落實新竹縣建立共融社會及友善城市的願景。