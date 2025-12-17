打造心理健康韌性城市 新北市設置7家心理衛生中心

社會中心／綜合報導

新北市為了打造心理健康韌性城市，參考國際經驗，設立7間心理衛生中心，並將於2030年，增加到14間，除了打造青少年心理健康指南，也關心職場的心理健康，希望建構出支持市民的心理支持網絡。

透過可愛的動物輔助，療癒身心，或是一起種花草，讓市民更安心，為了打造心理健康韌性城市，新北市設立7間"心理衛生中心"，數量全國第一，目前已經服務31萬人，預計2030年能增加到14間。新北市長侯友宜：「看到現階段裡面除了校園部分以外，我想青壯世代的職場壓力都很大，所以我們也特別開發了，一個企業版跟員工版的，職場心理健康指引，所以期待勞工局跟經發局也能應用，廣泛推動給雇主跟員工，讓在職場上有幸福感也有歸屬感。」

新北市長侯友宜（圖／民視新聞）





除了職場心理健康，心衛中心也走入校園，聽聽青少年的困擾，還打造青少年心理健康指南，也成為全台唯一獲得澳洲授權。新北市長侯友宜：「把兒少年的心理健康，以及網路數位時代的做法上，重新做一個調整，以及跟國際向澳洲來合作，而且自己首創台灣版的Chatsafe的青少年網路安全指引，幫助在網路上交流互動的年輕族群，這個部分也是全國首創。」

新北市心衛中心透過動物輔助（圖／民視新聞）





新北市參考國際經驗，從校園、職場到社區，建構起心理支持網絡。

