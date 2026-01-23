打造戰略性產業鏈 廣西成立關鍵金屬產業新國企

（中央社台北23日電）中國有色金屬之鄉廣西日前成立國有企業廣西關鍵金屬產業發展集團，以統籌關鍵金屬資源、打造戰略性產業鏈。

綜合廣西日報等陸媒報導，廣西關鍵金屬產業發展集團近日在河池市金城江區完成工商註冊，正式成立。公司是廣西官方為保障中國國家戰略資源安全、推動產業高品質發展而組建的大型國有控股企業。

據報導，集團總註冊資本為人民幣42.15億元（約新台幣190億元），由廣西北部灣國際港務集團有限公司、廣西關鍵金屬專項股權投資基金合伙企業共同持股，將承擔整合南丹關鍵金屬高質量發展綜合試驗區內錫、銻、銦等關鍵金屬資源。

集團目標是以市場化、專業化為導向，透過投資併購及合資合作等方式，快速構建產業生態，力爭成為具有中國全國影響力和國際競爭力的關鍵金屬產業龍頭企業。

此外，報導提到，廣西南丹涉重金屬環境安全隱患排查的整治提速，立行立改類已全部整改銷號；需中長期整治的污染源都已完成風險評估並制定整治方案。

報導稱，南丹歷史遺留的應關未關企業清理任務已基本完成，尾礦庫治理同步展開。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150223