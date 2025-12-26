打造數位分身體驗韌性家園 國內首創「共／生 互動劇場」科工館登場

鍾和風/高雄報導

位於高雄的國立科學工藝博物館（科工館）6F的莫拉克風災紀念廳，即日起全新推出沉浸式體驗：「共／生 互動劇場」。不同於傳統以觀看為主的影片播放形式，本互動劇場全程17分鐘邀請觀眾「親身參與」。進入劇場後，不再只是旁觀者，而是化身為拓荒者，實際投入土地選擇、家園建設、生態互動與防災決策之中，體驗人類行為如何一步步影響環境與未來。

打造數位分身體驗韌性家園，國內首創「共／生 互動劇場」科工館登場。(圖/科工館提供)

這次劇場的硬體更新採用16部高流明亮度及高解析度的專業投影設備、即時運算引擎、體感雷達偵測與個人數位分身系統，打造全臺首創、以「數位雙生（Digital Twin）」為核心的沉浸互動災防教育劇場。

進入劇場後，依序展開五個行動歷程：首先是「啟動數位分身」，透過手機掃描投影牆的動態QR Code，建立個人專屬的數位角色，走入虛擬重建的「祖先之地」；不使用手機者，也可透過移動與踩踏進行雷達體感互動，全齡觀眾均適合。接著進入「選地，建家園」階段，觀眾必須觀察地形條件，思考在河谷、河岸高地或可能發生崩塌的區域建設家園所面臨的風險，理解人類活動與自然環境之間的關聯。這個階段不只是遊戲操作，更是對土地使用與開發思維的反思。

第三階段「與自然共生」，觀眾將在劇場中與多種生態角色互動，這些森林裡的鄰居包括穿山甲、臺灣獼猴、梅花鹿與藍腹鷴等，透過善意的釋出、從動物的回饋與反應中，理解生態系的平衡與人類行為所帶來的影響。隨後進入「升級防災設施」階段，觀眾需在不同防災策略中做出強化韌性的選擇，例如： 「自然解決方案」 (如緩坡綠帶) 或 「混凝土工法」 (如擋土牆)，平衡開發與保育，體會不同作法對家園韌性與安全的影響。當劇場進入「預警撤離」階段，模擬災害即將來臨，觀眾必須依照警示訊息，迅速移動數位分身前往避難中心，親身感受災害發生前的緊迫情境，以及事前準備與即時決策的重要性。

本劇場的故事背景，圍繞著一段關於父女、白鹿與土地的情感敘事。象徵守護與重生的白鹿，貫穿整個體驗歷程，象徵人與自然的關係。當我們學習到了與大地相處的智慧，白鹿將再次現身，提醒人類與土地仍有共生的可能。體驗結束後，系統會生成一份專屬於玩家的「拓荒者日誌」，紀錄個人的探索軌跡、家園發展與決策分析，可於30分鐘內下載截圖喔！成為一份帶得走的反思與學習成果。

本互動劇場由教育部、農業部農村發展及水土保持署、國立科學工藝博物館共同規劃，位於科工館6F莫拉克風災紀念廳內，每週二至週日早上09：30–16：00 每半小時播出一場次，每場次17分鐘、每次限30位觀眾參與，12：30、13：00這兩場次改播原沉浸式劇場「重回莫拉克」。誠摯邀請親子觀眾、各級學校及防災單位等前來體驗，共同踏上這段融合科技、以遊戲方式學習與自然共存的人文與環境教育的沉浸旅程，讓我們都更懂得尊重自然、妥善運用環境資源、建立韌性社區，創建與大地共存的關鍵智慧。