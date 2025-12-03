打造文創新據點 彰化活化閒置老舊官舍

彰化縣政府，耗資5千萬，活化閒置老舊官舍、打造文創新據點！（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為活化「公有老舊官邸與房舍」，再度投入5千萬經費整建南郭路上日式建築「彰化郡役所官舍」；將保留部分歷史外牆、舊磚、木建構作為整體地景基底，再結合現代化材料架構，展現設計新美學，打造文創新據點。（李河錫報導）

位在彰化市南郭路一段100號與旭光路交叉路口的「彰化郡役所官舍」，地理位置佳，並具有高度再利用潛力；已荒廢近20年，一度成為市區髒亂、攤販聚集的街角；在107年移交給縣府列為「公有宿舍」管理後，積極展開活化再利用計畫；因此，將耗資5千萬展開整建。

廣告 廣告

縣長王惠美在開工典禮中強調，這棟保存相當完整的官舍，在二戰後改為「彰化縣議會」主任秘書官邸，因時代變遷、建物逐漸老舊而不堪使用，縣府承接管理後，為延續老舊建物生命力，才會積極推動修繕工程；整體工程將以「新舊結合」的理念融入規劃設計，以建立文化意象，再透過都市文化公共空間再造與建築活化再利用，注入藝術能量，期望能打造彰化城市美學的新地標！

活化老舊官舍！彰化縣政府將耗資5千萬，整建「彰化郡役所官舍」，打造成為文創新據點！（圖：李河錫攝）

王惠美縣長表示，這棟老建物主體面積約有160平方公尺(48坪)，將透過新舊融合設計，保留部分歷史外牆、舊磚、木頭與屋瓦，充當整體地景的基底，在結合現代技術與材料，在新舊之間展現設計新美學；讓這座老舊建築能夠再生，代表的不僅是硬體更新，更象徵「彰化文化」能量的持續累積，提供更多親近藝術的平台，藉以打造處處皆美學、並具有文化與溫度的城市。