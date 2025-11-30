打造文化型機場 昇恆昌獲金擘獎特優

提升桃機國門形象、支持地方創生深受肯定，昇恆昌免稅商店完成「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」獲由財政部主辦、譽為臺灣促參界奧斯卡獎的「金擘獎」特優，不僅是眾多受獎者中唯一獲得特優的團隊，更是四度榮獲金擘獎特優，也是唯一獲得公益獎的企業。

昇恆昌總經理江建廷受獎時感謝財政部、交通部、桃園國際機場公司及多方單位全力支持，充分實踐PPP（Public-Private Partnership）精神，並向團隊夥伴致上最高謝意。

此案履約期間遭遇疫情衝擊，為維護國門形象並確保機場營運不中斷，昇恆昌團隊堅持不裁員、不減薪，兼顧機場服務品質與員工生計，解封後即迅速投入大量資源，克服施工困難、日以繼夜趕工，全案於今年完工。

此案零政府補助投入資金，以「人文」為本，並以「行銷臺灣、接軌世界．精彩心動線」為主題，歷時五年打造桃機第二航廈管制區C區，成為全球首屈一指的「文化型機場」，全面升級旅客在免稅購物、餐飲服務及公共空間三大體驗。

在免稅購物服務上，昇恆昌持續深化全球選品力，引進多項國際一線品牌，打造與全球標準同步的世界級購物體驗。同時展現臺灣文化特色，整合文化部所屬逾十家館所的文創商品成立「博物館商店」，呈現兼具國際化與在地文化底蘊的購物體驗。

餐飲方面不僅導入雙月食品社、小王煮瓜等多家米其林指南推薦餐廳美食，引進世界手沖咖啡、咖啡豆冠軍，並以經典的鹹酥雞、珍珠奶茶等台味小吃打造「街口食趣」美食區，同時也支持地方創生，在國門推出一系列在地米食料理，滿足旅客味蕾。