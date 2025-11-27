打造斗六智慧生活城 智慧電動車創新產業園區逐步實現

雲林縣府將於斗六市南側、雲科大周邊推動「斗六智慧電動車創新產業園區」／翻攝照片





為加速雲林縣朝向「農工商科技城」願景轉型，並積極響應聯合國永續發展目標（SDGs）及國際淨零碳排趨勢，縣府依循《雲林縣國土計畫》目標，擘劃九大產業園區之科技發展軸帶，今(27)日於縣府大禮堂由縣長張麗善、雲科大校長張傳育、台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓、秘書長蘇純繒、立委許宇甄、斗六市長林聖爵、縣工策會總幹事張耀文、城鄉處長林長造等共同向鄉親說明並宣示，於斗六市南側、雲科大周邊推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，打造斗六智慧生活城。

廣告 廣告

張麗善指出，「斗六智慧電動車創新產業園區」計畫在今年的6月30日完成縣都委員會審議作業後，案送中央內都委員會並經排定 12月16日進行專案審查，期待審查過程能夠順利推進，讓斗六電動車產業能夠應運而生，也特別於今天向鄉親說明並宣示，縣府積極推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，打造斗六智慧生活城的決心及作為。

張麗善表示，縣府結合雲科大研發量能及成熟產業鏈，以及電動車產業聯盟之產業趨勢與需求，在扣合淨零減碳的永續趨勢中，雲林縣推動產業的創新與發展，朝農工商科技城的方向邁進，期待藉由此智慧電動車創新產業園區之開發，提供就業機會，讓我們的子弟能夠留在雲林就業，更為九大產業園區開發奠定厚實之產業發展基礎。

城鄉處長林長造說明，縣府自110年8月推動「斗六智慧電動車創新產業園區」，並於111年啟動都市計畫法定程序，規劃面積達241公頃，除於112年8月起共舉辦5場公開展覽說明會，並於今(114)年6月30日獲雲林縣都市計畫委員會大會審議通過，目前已將計畫書圖報送內政部都市計畫委員會審議，縣府推動「斗六智慧電動車創新產業園區」更向前邁進一步。

林長造說，本計畫以引入「智慧電動車」及「產業AI化」等策略性產業為主軸，預計可創造約4,100個就業機會，年產值上看150億元，並規劃70公頃產業專用區供電動車相關產業使用。

台灣電動車產業聯盟理事長葉儀皓表示，台灣電動車產業聯盟會選擇坐落在雲科大，就是看重雲科大在電動車實驗室，以及它可以落地的論文，現在再加上產業園區的驗證場域及量產，甚至要輸出到國外去，前景可期。

更多新聞推薦

● 內政部修正「危老條例」 避「紙片屋」、 納老宅延壽機制及增租稅優惠