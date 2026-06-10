打造新北37萬隻毛寶貝友善城市 李四川推6大動保政策

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市登記在案犬貓數接近37萬隻，居全國之冠，顯示毛寶貝早已成為許多家庭的重要成員。新北市長參選人李四川表示，衡量一座城市是否進步，不只看建設發展，更要看是否尊重生命；他表示，面對飼養人口持續成長，動物政策不能停留在收容與管理階段，而是要建立更完整的治理制度，讓動物照護成為城市發展的重要一環。

李四川指出，新北市擁有全台最多毛寶貝，照顧動物已不再是少數人的需求，而是許多家庭每天面對的生活課題。所以動物政策不能只停在「捕捉、收容、管理」，從動物救援、醫療照護到認養管理與生命教育，都需要更完善的制度支持。

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為此，李四川提出6大動保政策方向。首先推動設立市立動保醫院，讓認養回家的毛寶貝獲得基本照護支持，降低飼主負擔，也提高民眾認養意願。另外，規劃公有生命紀念園區，讓陪伴家庭多年的毛寶貝在生命終點能獲得妥善安排，也讓家屬有合理且可負擔的選擇。

在野生動物保護方面，李四川主張成立野生動物救傷中心。新北有山、有海、有河，受傷的野生動物，不能再只是臨時處理，應建立專責機制，提高救治效率與照護量能。

針對新北現有的8座動物之家，李四川認為未來應朝多功能服務據點升級。除提供收容空間，也應納入醫療照護、長期安置及行為訓練等服務，協助更多毛寶貝順利進入家庭，提高認養成功率。

在產業管理部分，李四川表示，寵物食品與相關產品品質攸關動物健康，市府應持續強化抽驗與稽查工作，建立透明管理機制，讓市民選購更安心。

面對日益增加的動保業務需求，李四川也提出建置智慧治理平台構想，將救援、捕蜂捉蛇、稽查、認養，整合成一張看得到的地圖，透過數位系統建立即時查詢與管理機制，提升行政效率與服務品質。

李四川表示，市長侯友宜任內積極推動動物保護工作，新北市每年認養數量超過3000隻，認養率達95%，展現市民對動物友善與生命關懷的力量。未來，他將在既有基礎上持續精進，透過制度完善與科技導入，建立更完整的動物照護體系。

李四川強調，照顧毛寶貝其實也是在照顧市民生活。城市發展不只是硬體建設的累積，更反映在對生命的態度。當每一份陪伴都能獲得支持，每一個生命都能受到尊重，城市的溫度與高度也將因此提升。

照片來源：李四川臉書翻攝

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