打造新年LOOK！UNIQLO 2026早春超人氣新品盤點

2026新年度UNIQLO 推出系列話題新品，在春季把玩新色彩與新輪廓同時打造時尚新日常，一次掌握春季最受矚目人氣單品！

話題單品一、2025 年在社群掀起高度討論的「繭型褲」，熱度延續到2026仍是趨勢主流！恰好的柔和圓弧線條從臀部延伸至褲腳，完美修飾腿型並符合多種身形穿搭需求，適合各種生活場景；今年春季推出全新深灰和深咖啡色，繭型牛仔褲推出全新白色款一上市即引爆社群話題，穩居銷售排行。

男女適穿繭型褲。（圖／品牌業者提供）

話題單品二、新世代針織爆款單品早春集結！結合時下流行的多元領型設計，兼顧親膚舒適與造型感，親民價格輕鬆入手千元有找。多款單品成為春日造型不可或缺的實穿首選。

柔滑棉條紋POLO針織衫(長袖)。（圖／品牌業者提供）

話題單品三、春季外套迎來新輪廓新風格「上窄下寬」成春季穿搭時尚的關鍵方程式！60年代經典的「哈靈頓外套」以嶄新樣貌復古回歸，採用上窄下寬的短版剪裁，高度修飾身形又時髦；重新詮釋經典的立領設計，可依造型需求立起或平放，依照穿搭風格自由打造領口造型；搭配高密度織法呈現硬挺質感，兼具實穿度與造型力。

男女適穿哈靈頓外套。（圖／品牌業者提供）

話題單品四、休閒風格成為趨勢主流！大師設計UNIQLO：C以極簡線條結合流行剪裁，重新定義休閒單品的都會時尚樣貌，透過同色調整套穿搭，讓春季日常服展現低調而奢華的質感，穿出洗鍊風格。

男女適穿寬版休閒連帽外套。（圖／品牌業者提供）

話題單品五、同場加映超可愛心機內著，網友大讚火熱話題褲，新年就從內著開始換新。

UNIQLO 2026早春超人氣新品速報。（圖／品牌業者提供）

迅銷集團為推動旗下品牌GU（極優）轉型，強化其在全球市場的競爭力，宣布任命由義大利著名設計師Francesco Risso（法蘭切斯科・里索）出任GU創意總監。GU將與里索㩗手，在其創意引領下，推展品牌全球業務擴展，邁向全新成長階段。由里索主導的首個GU系列，預計將於2026年秋冬季亮相。

迎接2026農曆新春，Gap融合東西方美學，將象徵馬年精神的元素巧妙融入品牌經典的美式休閒風格之中，推出充滿節慶氛圍的CNY馬年系列，並將於1月22日正式上市。馬年所代表的能量、自由與成功意涵，結合寓意喜慶與祝福的紅色主調，為春節服裝注入濃厚節慶氛圍。

Gap推出充滿節慶氛圍的CNY馬年系列。（圖／品牌業者提供）

Gap推出充滿節慶氛圍的CNY馬年系列。（圖／品牌業者提供）

PORTER INTERNATIONAL繼今年6月於義大利舉辦快閃店後，首次攜手佛羅倫斯品牌GERARD推出日常工裝服飾與包款。此次聯名特別邀王偉忠拍攝形象照，透過鏡頭詮釋雙品牌的核心精神「人生不過期，品味不設限」，傳遞不論年齡都應保持對世界的好奇與對風格的自我堅持，呈現從容而自信的生活哲學。

PIxGERARD聯名邀王偉忠拍攝形象照。（圖／品牌業者提供）

PIxGERARD聯名圓領上衣。（圖／品牌業者提供）

2026年迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips與香氛創作總監Francis Kurkdjian首度跨界攜手，推出兩款迪奧癮誘系列單品，為新世代女孩而量身訂製。

2026迪奧台灣彩妝形象大使Lily Hsu許韶恩。（圖／品牌業者提供）

全新《迪奧粉漾水光潤唇釉》以糖果色彩為靈感，如同將整座甜點櫥窗化身為雙唇的透明水光光澤，帶來「透明果凍」、「閃耀蜜糖」與「釉光糖漿」3種蜜糖妝效與16款糖果色選。揉合獨家「水漾潤色科技」與天然「櫻桃油萃取」，讓每一抹唇彩都能瞬間綻放專屬與你的水潤光芒，勾勒無法抗拒的「蜜糖嘟嘟唇」。

迪奧粉漾水光潤唇釉以糖果色彩為靈感。（圖／品牌業者提供）

全新3款《迪奧癮誘粉漾香氛》則以「荔枝」、「蜜桃」與「莓果」三大果香，與迪奧經典花卉創造獨特的「糖果系香氛」，演繹新時代「美食香調」。每一次噴灑，香氣如童年回憶般純真無憂又令人著迷，它是一抹讓人自信表態的香氛絮語，繽紛俏麗，是為那熱愛自由、可愛不羈、又帶點小叛逆的當代女孩專屬打造的明亮氣場，噴上就自帶光芒，令人傾心難忘。

2026全新迪奧癮誘粉漾香氛。（圖／品牌業者提供）

來自韓國的頂級女性養護品牌ROOTON，以源自韓國、專為女性訂製的高級護理美學為核心，積極拓展國際市場，正式進駐指標性國際地標台北101，象徵品牌在台發展的重要里程碑，也宣告 ROOTON 在台灣女性高端養護領域的全新布局。

ROOTON正式進駐台北101。（圖／品牌業者提供）

ROOTON 將廣受好評的香氛蠟燭系列，轉化為更貼合現代生活的精緻形式，推出小容量三入「植曦香氛珍藏組」，含三款經典香調 — 102 落日潮汐、167 夜霧檀木、211 感性絮語，並於 101 專櫃推出限定「完善奇蹟組」，以「從頭皮開始完整修護」為核心概念，整合品牌經典《甦活植萃系列》與明星精華「奇蹟復甦精萃綠瓶」，打造一套可於日常實踐的居家沙龍級養護方案。

ROOTON於101專櫃推出限定「完善奇蹟組」。（圖／品牌業者提供）

今年的街頭氛圍，早被 Crocs 切換成熱血沸騰的「馬年模式」！而是將傳統中華文化與馬年元素塞進潮流濾鏡。想在馬年「高人一等」的朋友看過來！CNY 系列兩款話題新作簡直是比例救星：Bae Crimson Gallop復古厚底洞洞鞋以6公分厚底直接拉出長腿比例，細節紋理讓造型更有層次；而 Stacked Crimson Gallop 經典堆堆洞洞鞋則有7公分的超強存在感，搭配可調節後跟帶，讓你隨時「一鞋兩穿」，走春、聚會切換自如，實穿度與時髦度同步在線！

Crocs大長腿預警！6公分比例救星，高人一等帥翻走春路。（圖／品牌業者提供）

在象徵速度與能量的馬年，瑞士On昂跑溫暖獻上新春款式Year of the Horse 馬年限定系列，瑞士On昂跑精選旗下三款標誌性鞋履進行馬年限定配色：Cloudsurfer Max — 獻給日常跑者的溫柔陪伴、Cloudmonster Void — 獻給獨特靈魂的個性主張、Cloud 6 — 獻給風格追求者的優雅步伐。

瑞士On昂跑馬年限定系列。（圖／品牌業者提供）

全系列以復古棕 (Major Brown)、月光灰 (Moonbeam)與深紅 (Sun-Dried Tomato)為主色調，營造出溫暖高級的年節質感。更將品牌 Logo 線條解構，轉化為抽象的馬蹄與鬃毛幾何圖騰，低調點綴於 Track 休閒套裝、機能排汗長袖與配件之上。

將品牌Logo線條解構，轉化為抽象的馬蹄與鬃毛幾何圖騰。（圖／品牌業者提供）

迎接 2026 即將開打的澳洲網球公開賽， ASICS 推出全新改代網球鞋款 SOLUTION SPEED FF 4，攜手頂尖網球運動員 Belinda Bencic 共同改良測試，全新進化的中底兼具推進力與輕量化，為選手帶來全新的速度敏捷體驗。同步推出賽事主題配色男女款網球服飾，搭載獨家散熱科技與舒適剪裁版型，助力選手突破自我，備戰賽事再創佳績。男、女款SOLUTION SPEED FF 4 網球鞋款與全賽事主題系列網球服飾將於 1/15 上市，並於台灣亞瑟士官網、全台直營及經銷門市同步開賣。

SOLUTION SPEED FF 4全新進化的中底兼具推進力與輕量化，為選手帶來全新的速度敏捷體驗。（圖／品牌業者提供）

PUMA 攜手R&B 女神 Karencici，演繹全新鞋款 FADE NITRO™，掌握破格而型的時尚態度。FADE NITRO™ 以潮流設計注入專業跑鞋氮氣科技，一次推出兩款配色——#幻影銀、#幻影黑，重新定義運動與時尚之間的界線。這一次，叛逆女聲 Karencici 換上 FADE NITRO™ 打破框架、忠於自我，定義屬於自己的穿搭節奏。

PUMA攜手R&B女神Karencici，演繹全新鞋款FADE NITRO™。（圖／品牌業者提供）

2026新年到來，CITIZEN推出男女錶年度新品腕錶，包括以CITIZEN獨家Duratect鉑金塗層和結晶鈦工藝打造的「隱耀款」CC4076-65A、AT8284-61A，以經典玫瑰金襯托紳士風範的AT8263-87X、AT8268-83E，以及陪伴女性如花般綻放魅力的「花曜日」限定款CB1135-52N和EW2638-56A。以6款不同色調腕錶，陪伴配戴者展露自我，迎接新一年的挑戰。

光動全球電波時計錶AT8263-87X及AT8268-83E以玫瑰金色調，打造經典商務穿搭風格。（圖／品牌業者提供）

迎接新年可愛風暴來襲，知名連鎖眼鏡品牌KOBAYASHI小林眼鏡攜手韓國超人氣IP Kakao Friends盛大推出年度最萌聯名眼鏡！找來「韓國甜心」邊荷律化身萌鏡大使，戴上「KA勾錐」與「KA閃耀」兩大系列鏡框，以甜美笑容與角色魅力完美同框。此次聯名不僅鏡框細節萌度全開，購買還能把限量周邊帶回家。單筆配鏡滿15,000元成為VIP尊榮會員，還可獲得限量連帽頸枕，兩款人氣角色任選。從佩戴眼鏡、收納到日常外出，都能讓Kakao Friends 24小時陪伴在側，輕鬆把生活變得更可愛。

KOBAYASHI小林眼鏡邀「韓國甜心」邊荷律化身萌鏡大使，攜手韓國超人氣IP Kakao Friends推出最萌聯名眼鏡。（圖／品牌業者提供）

IKEA今年以俏皮、富含巧思的新春意象迎接農曆新年，推出FÖSSTA新年系列。以2026年生肖「馬」為主角，透過俐落的剪影展現奔騰姿態，更加入可隨心編織的長鬃毛設計，讓大家能動手變化多樣造型，為新年編出專屬風格；此外也融入寓意富足的金魚圖騰，以水墨般的柔和線條勾勒出悠游感，帶出年年有餘的滿滿福氣，系列將兩大傳統意象融合北歐簡約美學，打造趣味的新年氛圍。FÖSSTA 系列從靠枕、提袋、燈飾到餐具一應俱全，無論迎接親友到訪、佈置客廳與餐桌，或宅在家享受假期，都能輕鬆營造充滿儀式感的喜氣空間，為家換上象徵好運的新春新氣象。

馬年邀你一起編鬃毛！IKEA FÖSSTA新春系列限量登場。（圖／品牌業者提供）

迎接新的一年，HOLA推出全新「好物計畫」，為消費者挖掘兼具實用性、美感與故事性的生活品牌。首波聚焦農曆年前最具儀式感的「除舊佈新」，引進米其林餐廳指定使用的台南手作家具品牌 Føre Furniture，以及深受日本主婦／主夫與澡堂錢湯老闆長年信賴的東京百年刷具品牌「龜之子束子」。

HOLA好物計畫，引進米其林餐廳指定使用的台南手作家具品牌Føre Furniture。（圖／品牌業者提供）

HOLA也攜手插畫藝術家朱緹（dee chu）推出春節聯名，以復古童玩為靈感，為年節佈置注入更多情感記憶，即日起至2月11日止，門市單筆消費滿3,000元送300元抵用券（可累積贈送，最高回饋新台幣900元；官網／合營不適用，亦不得與滿額現折活動併用），1月17日起，門市消費滿299元更可獲得超可愛寵物水果拜年帽，陪伴大小成員一同迎新春（數量有限，送完為止）。

HOLA攜手插畫藝術家朱緹（dee chu）推出春節聯名，以復古童玩為靈感，為年節佈置注入更多情感記憶。（圖／品牌業者提供）

台灣青草植物應用專家阿原YUAN進駐台北市松山區，打造巷弄間的自然療癒空間，全新品牌體驗店「香寓8號」正式開幕，並同步發表全新情境香氛《香遇山重奏：曦 Dawn・雲 Cloud・霧 Mist》。以「山水香遇・見山見水見人心」為起點，邀請消費者透過香氣、光影與自然環境聲，感受更貼近生活與內在節奏的五感體驗。

阿原全新品牌體驗店《香寓8號》正式開幕，打造巷弄間的自然療癒空間。（圖／品牌業者提供）

為深化香氣在生活中的五感延展，阿原此次攜手恆隆行Style Chair DC健康護脊沙發，即日起至3月4日，於五間指定門市包含香寓8號、淡水天光、松菸、林口三井與台中LaLaport共同打造沉浸式體驗空間。

阿原推出全新情境香氛系列，《香遇山重奏》以東方調香哲學為核心，讓香氣成為日常情緒的陪伴。（圖／品牌業者提供）

