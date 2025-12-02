打造新廳舍大功臣！蘆竹分局蘇志雄組長警職生涯畫下圓滿句點

蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今日功成身退，正式光榮退休。圖：警方提供

蘆竹警分局行政組組長蘇志雄於今(2)日功成身退，正式光榮退休，為其數十年的公職生涯畫下圓滿句點。分局長楊贊鈞特別代表全體同仁致贈紀念品，高度肯定蘇志雄任內卓越的貢獻與優異表現。同時，新任行政組組長許嘉良也於同日履新，確保分局行政業務順利推展，實現無縫接軌。

蘆竹分局「新建廳舍」工程的完工啟用，蘇志雄是居功厥偉的最大功臣。圖：警方提供

分局長楊贊鈞指出，蘇志雄任職期間，以其卓越的領導力與嚴謹細心的態度，為分局的運作奠定了扎實的行政基礎。特別值得一提的是，蘆竹分局「新建廳舍」工程的完工啟用，蘇志雄是厥功甚偉的最大功臣，其全程投入、親力親為，使這座嶄新大樓得以「從無到有」順利矗立。這項無可取代的重大貢獻，不僅提升了行政效能，更讓所有同仁能夠在優質的環境中為民服務。

廣告 廣告

儘管蘇志雄光榮退休，新任行政組組長許嘉良自今日起正式接任職務，並立即投入工作，將延續蘆竹分局優良的行政效率和服務品質，持續帶領行政組團隊，為分局內外提供最優質的服務，並秉持專業、高效的服務精神，持續為市民的安居樂業而努力打拼。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山消防分隊前進自強國小 教學童防範一氧化碳中毒

天冷喝湯暖身！當季高麗菜變身高級法式濃湯