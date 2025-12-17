打造明亮好感生活！大齡老宅改造煥新，完美蛻變優雅新古典居所！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 澄橙設計

屋齡已有36年的老屋，在設計師的重塑規劃下再次新生，令人眼前為之一亮！不僅一舉解決了天花板低矮、管線老舊、壁癌、收納不足等問題，更以優雅精緻的新古典風格為基底，整合豐沛收納量，讓機能與美感與時俱進，完美實現了屋主的夢想與期待。



因原本屋高較為低矮，設計師利用向上打光的燈光照明層次，帶來延伸空間的效果；而公領域天花板與壁面也採同色調的塗料，再次賦予淨白放大的視覺效果。為了提升動線的流暢度，設計師在客廳、廚房和餐廳之間，採用 8 字形的走道排列，營造開放而無隔閡的空間佈局，讓屋主與孩子能盡情享受生活。



開放式的中島廚房保留了寬敞自由的動線，也營造出無走道般的開闊視覺。設計師在中島處融入了湖水藍綠色的大板磚，跳出知性而活潑的個性感，搭配廚具的金色把手細節，更提升了空間的精緻質感。此外，設計師更採用隱藏式冰箱設計，完美展現出清爽整潔的空間畫面。



主臥室內延續了清新知性的藍綠色調，並加入優雅精緻的新古典線板、繃布床頭和壁燈照明等風格軟件，窗邊亦規劃了臥榻區，提供日常放鬆的小憩空間。獨立的更衣室賦予梳妝台、穿衣鏡等機能，也具備豐富的收納量，滿足衣物所需的收納量。



在次臥的規劃上，設計師將男孩房調動至電視牆後，使公領域空間更加完整，臥室區亦能與廚房保有適當距離。女孩房則因應孩子的喜好，整合色彩、機能，實現甜美而舒適的私人寢臥空間。

屋主非常重視臥室的收納量，因此每間臥室皆規劃了各自的更衣室空間。另外，設計師也依照不同居住者的喜好，為每一位成員調製專屬的配色及窗簾布材，讓大人和孩子都能擁有屬於自己的夢幻秘密基地！

