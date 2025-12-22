打造智慧台中 中市府數位局取經新加坡「智慧國」

【民眾網諸葛志一台中報導】為強化智慧城市發展與資通安全治理，台中市政府數位發展局長林谷隆於16日至19日率團前往新加坡參訪，深入了解新加坡推動「智慧國（Smart Nation）」政策下，在資安防護、個資保護及生成式AI風險管理的最新實務。林谷隆表示，新加坡在數位治理與法制調適上的成熟經驗，對台中推動智慧城市與數位便民服務具高度參考價值，將作為後續政策精進的重要基礎。

林谷隆指出，參訪首站拜會新加坡國立大學計算機學院，與副教授張義謙進行交流。張教授同時為國家網路安全研發實驗室（NCL）首席研究員，雙方針對資料安全治理、隱私強化技術（PETs），以及生成式人工智慧（GenAI）可能衍生的風險與因應策略深入交換意見，為台中未來AI應用與治理提供重要學術觀點。

林谷隆說明，在產業實務方面，考察團走訪亞馬遜雲端運算服務及思科亞太總部，實地了解新加坡在雲端服務、資安防禦與身分驗證的運作模式。其中，AWS分享「Singpass」APP於政府服務中的身分驗證與雲端資安管理經驗，Cisco則介紹企業級資安架構與個資保護技術。市府正積極推動「台中通」APP及多項數位便民服務，借鏡新加坡攜手國際大廠的經驗，有助於提升市府數位基礎建設的穩定度與韌性。

在法制與治理層面，數發局團隊亦拜會新加坡個人資料保護委員會，深入了解新加坡《個人資料保護法》（PDPA）及企業資料保護官（DPO）制度的實務運作。新加坡以明確執法權限與制度化管理，兼顧資料運用與隱私保障，為地方政府在數據治理上提供重要借鏡。

行程期間，林谷隆也與亞洲台灣商會聯合總會青商會進行座談，了解旅星青年台商在東南亞數位產業的發展趨勢，並探討協助台中數位人才與國際接軌的合作可能。