打造智慧山林體驗 「探鯉尋金 • 步道森活」熱鬧登場

【記者 朱達志／台東 報導】為推動智慧觀光與永續旅遊，臺東縣政府與農業部林業及自然保育署臺東分署攜手合作，於今（6）日在臺東市鯉魚山步道啟動「探鯉尋金・步道森活」數位集章活動，縣長饒慶鈴、陳瑩立委、簡維國議員、林業及自然保育署臺東分署吳昌祐及臺東市長陳銘風等多位貴賓參加。縣長饒慶鈴指出，結合縣府「TTPush」APP，將登山健行升級為「數位尋寶」，民眾可透過手機定位集章、挑戰互動任務並獲取金幣獎勵，打造兼具教育與娛樂性的智慧觀光新體驗，也歡迎民眾及遊客可以登鯉一眺臺東市與綠島、蘭嶼。

饒慶鈴指出，臺東擁有全台最豐富的自然資源與文化景觀，縣府近年積極推動智慧城市及數位服務，核心目標是「讓科技成為串聯地方觀光的新媒介」；此次將登山步道與TTPush平台整合，透過數位集章、問卷互動及金幣回饋機制，不僅鼓勵民眾親近自然、學習環境保育，更藉由「遊戲化設計」吸引年輕族群及親子家庭參與，讓山林教育以有趣的方式深入日常生活。

今日清晨活動吸引超過千名民眾參與，許多家庭攜手登山、體驗「定位集章卡」任務，沿途欣賞鯉魚山的生態之美與市區全景。縣府也特別邀請在地團隊「和和音樂操健康協會」帶領專業暖身操，提醒所有參與者在登山前務必充分熱身，注意自身安全與健康狀況。

國際發展及計畫處長李素琴表示，TTPush平台自上線以來，已成為縣民生活的重要工具，結合觀光推播與行銷任務，成效顯著。未來，縣府將持續與林業署臺東分署合作，將此模式擴展至知本森林遊樂區、都蘭山步道等熱門路線，逐步建立臺東的「智慧步道旅遊圈」，推動臺東成為結合自然生態與數位科技的示範城市。

臺東縣政府誠摯邀請全台民眾自即日起至12月28日止，熱情擁月來參與「探鯉尋金・步道森活」活動，民眾可下載TTPush APP體驗數位集章樂趣，以實際行動支持永續旅遊發展。更多活動詳情請至「踢一下,臺東金幣掉出來」查詢。

（照片記者朱達志翻攝）