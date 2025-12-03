打造智慧工地新標竿！114年智慧工地科技減災觀摩會

【記者 王雯玲／高雄 報導】為積極響應「快快樂樂上工、平平安安回家」的目標，並推動工地安全管理智慧化，「財團法人職業災害預防及重建中心」（職災預防中心）今（3）日舉辦「114年智慧工地科技減災觀摩會」。本次活動作為系列觀摩會的第二場，以「科技守護安全、智慧預防災害」為核心，集結了十大前瞻工安科技，展現「智慧工地科技減災」的重要目標。

本次觀摩會的焦點鎖定在 AI 智慧監測、即時預警、先進防墜系統及勞工健康管理等關鍵領域。這些技術是工地安全的「神隊友」，實現更即時、更全面的防護。多項科技亮點包括：

1 高空作業安心包： 科技輔助防夾系統，讓高空工作車不再有夾傷危機，顯著降低操作風險。

2 酷熱剋星解決方案： 採用熱危險降溫設備，有效協助戶外作業勞工對抗高溫酷熱環境。

3智慧 AI 健康站 (您的專屬健康管家)： 提供工地人員即時、非接觸式健康檢測，隨時關心並提前掌握身體狀況。

4 危險機械智慧防撞 (機械長眼睛了)： 運用 AI 影像辨識與即時預警技術，提升大型機具的作業安全，預防意外發生。

5 3M 國際認證防墜系統 (防墜裝備升級)： 提升個人防護裝備（PPE）的規格與可靠性，強化高處作業安全網。

6 太陽能遮陽散熱裝置 (節能又降溫)： 兼具節能與降溫雙重效益，優化工地環境的舒適度與永續性。

職災預防中心表示，這些智慧技術從高空到地面、從工人到機具，將工地安全防護從傳統的人為管理提升至「科技預警、智慧應變」的層級，全面提升南臺灣營造業的工安標準。

職災預防中心強調，智慧技術的普及化與制度化，需要政府、業界與工會的共同努力。本次觀摩會象徵著南臺灣工安升級的重要里程碑。中心將持續與地方政府及業界夥伴合作，一起實現「零災害、零遺憾」的夢想！（圖／記者王雯玲翻攝）