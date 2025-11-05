打造智慧校園、醫療新里程碑 「亞大校園暨附屬醫院導覽系統」正式啟用

亞大校長蔡進發(左)介紹，「亞大校園暨附屬醫院導覽」系統是國內創舉。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】亞洲大學開發「亞大校園暨附屬醫院導覽」系統，今（5）日由亞大校長蔡進發、亞大附屬醫院副院長周立偉主持啟用儀式。這套「得坊智能導航」(The Way AI navigator)結合數位地圖、智慧互動的全新導覽服務，能協助新生和訪客快速熟悉校園環境，全面提升校園導覽體驗；同時也拓展至亞洲大學附屬醫院，提供患者和家屬直覺化就診導航，協助迅速抵達診間與相關醫療單位，為推動「智慧校園」、「智慧醫療」的新典範。

亞洲大學校長蔡進發表示，此次推出的導覽服務系統，是國內的創舉，而且已經申請台灣、美國、歐洲等多國專利。亞大從7、8年前定位成「AI大學」，無論是智慧教學、AI智慧輔導、智慧校園等，有很多先進的AI應用。此次啟用的智慧導覽系統有突破性技術，讓科技成為校園日常生活最佳幫手，不僅展現創新力，更體現對師生與訪客的關懷。

亞大啟用「亞大校園暨附屬醫院導覽」系統，亞大校長蔡進發(前排左2)、亞大醫院副院長周立偉(前排右2)、亞大產學長王昭能(前排左1)、亞大講座教授許聞廉(前排右2)和參與師長合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

亞大醫院副院長周立偉指出，該醫院自開院以來，持續推動以病人為中心的友善就醫環境，由於院內各科別分工精細，加上患者需配合的檢查、治療項目較多，不免讓患者和家屬進出醫院時，有「逛迷宮」的錯覺，雖有告示牌和志工引導，但導入智慧導覽程式，能讓就醫流程更順暢，也符合打造智慧醫院的發展方向。

在校園場域中，「亞大校園導覽」平台整合數位地圖與互動功能，特別推出「校園綠色導覽」、「導覽機器人」兩大亮點。系統精選校園雕塑、特色植栽與四季美景的「亞大風景照片牆」，也同步上線，透過圖文與短片呈現，讓師生、訪客在找路之餘，也能同時認識藝術、人文與生態。且依主題規劃步行路線，提供兼具實用與賞景的探索體驗。

應用於亞大附屬醫院，則是患者與家屬的智慧導航助手，使用者可透過手機或導覽平台快速輸入診間與醫療單位名稱，系統將提供清晰的步行路線，協助患者更快找到診間，縮短候診與找路的時間。一位患者家屬也表示：「帶長輩來看診時，不再需要到處詢問，手機一點就能找到診間，讓就醫更安心。」

亞大講座教授許聞廉(右)說明，新研發的智能導航系統，能廣泛應運在展場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

開發該系統的亞大講座教授許聞廉、產學長王昭能指出，一般民眾熟悉的谷歌導航，容易出現室內訊號不佳常需依賴昂貴硬體系統的問題，亞大研發的「得坊智能導航」(The Way AI navigator)，只需平面圖即可快速建置，維護也非常簡單。為解決沒有硬體定位、系統無法得知使用者位置問題，透過視覺標的，以對話方式讓使用者指出最近的標的為導航起點，能將相關資訊結合融入互動式電子地圖，讓導航升級為「嚮導」，能廣泛應用到旅遊、博物館、車站、機場等更多機構和景點。目前該系統已獲多場展會應用，近期將於台北國際旅展與資訊月展出。

王產學長說，「亞大校園導覽」系統將持續優化，不僅考慮拓展至社區與更多公共場域，更計畫導入「智慧即時資訊」功能，讓使用者能隨時掌握校園動態，如：活動通知、交通資訊與臨時公告；也將引入「校園生態 Live」，透過即時串流展示校園生態景觀與四季變化。