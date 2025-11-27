打造智慧永續照護 開創偏鄉醫療新典範 馬惠明院長榮獲「2025台灣健康永續獎－傑出人物獎」

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院院長馬惠明，以其橫跨急診醫學、公共衛生與醫療政策的專業，以及長期深耕中台灣偏鄉醫療的卓越貢獻，榮獲「2025 台灣健康永續獎－傑出人物獎」。此獎項肯定他推動智慧醫療、全人照護與跨院聯防等策略所展現的影響力，成功為偏鄉打造更具韌性與永續性的健康服務體系。

自2017年起擔任副院長、2022年升任院長以來，馬院長以「嘉南平原醫療燈塔」為願景、「創新醫療基地」為藍圖，推動雲林分院在急重症救護、智慧醫療與高齡長照上全面升級。面對高齡化與急重症資源有限的挑戰，他整合台大醫院雲林分院與成大醫院斗六分院資源，啟動「雙星計畫」，建立跨院聯防與分流轉診模式；疫情期間更攜手雲林六大醫院，成立兒童「六星共照」網絡，守住疫情。他打造「安心雲林e院聯防」及「醫消聯防」系統，確保急重症病患能在最短時間獲得最佳照護。

2025台灣健康永續獎，臺大醫院雲林分院馬惠明院長榮獲傑出永續人物獎；臺大醫院榮獲社會共融領袖獎、高齡友善領袖獎。(左1為臺大醫院老年醫學部温瓊容臨床助理教授、中為臺大醫院雲林分院馬惠明院長、右1為臺大醫院家庭醫學醫部程劭儀主任)。（圖／記者洪佳伶攝）

在全人與高齡照護方面，馬院長倡導「全人、全家、全隊、全程、全心、全社區」的照護理念，提升在宅善終比例至 74.4%。雲林分院更成立雲嘉首座罕病中心、服務超過 150 個家庭，並與國衛院合作推動「HIHOPE 十全計畫」，以十大健康指標改善長者健康促進與預防照護。智慧醫療方面，團隊建置遠距眼科、傷口照護與兒少心臟篩檢平台，導入 AI 判讀與決策輔助系統，以科技縮短城鄉差距，並成立「療癒特攻隊」提供遠距居家照護。

在人力永續上，馬院長推動彈性工時、心理支持機制與「醫療創新獎勵計畫」，並與臺大醫學系合作培育在地醫師，使青年醫師返鄉留任率於 2023 年創新高。隨著團隊努力，臺大雲林分院今年正式由區域醫院升格為「準醫學中心」，象徵量能與治理的全面躍升。馬院長近期率團赴北歐參訪後表示，醫院未來將以「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大策略，導入虎尾新院區與智慧醫療規劃，呼應國家「健康臺灣深耕計畫」，共同建構更公平、更可近的永續健康網絡。