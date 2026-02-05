打造智慧醫療新典範 小港醫院榮膺第26屆NHQA「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」

高雄市立小港醫院長期深耕醫療品質，自二○一四年起連續十二年不間斷挑戰國家級醫療品質競賽，迄今累計榮獲近九十項品質殊榮；今年，小港醫院在眾多競爭者中脫穎而出，再度摘下NHQA國家醫療品質獎最高榮譽「特優機構獎」，這不僅是繼二○二二年後再度榮獲全台非醫學中心組最高榮譽，展現出卓越的品質管理實力。(見圖)

院長洪志興今(五)日表示，這份榮耀屬於全體同仁，是大家多年來堅持「以病人為中心」並落實品質文化的共同成果。

洪志興院長強調，醫療品質不應僅是數據的達成，更是醫院對病患生命的承諾，院內每年透過內部醫療品質活動、專案改善輔導及參與外部競賽等措施，精心培育各單位種子團隊，遴選出優秀的實證種子，將品質手法、發掘問題之風氣深入各單位，凝聚跨單位、跨團隊之共識，藉以營造全院動員文化。

多年來，小港醫院也配合醫策會推廣「醫療團隊資源管理」(TRM)，並運用TRM及擬真教學，設計模擬臨床情境的教學計畫，藉由高階擬真假人搭配病房訓練，網羅院內菁英進行指導，積極培訓各單位種子成員，透過模擬過程，學習處理技巧，熟悉處置流程，並給予適當臨床判斷與處置，確保病人都能得到最佳照護。

為厚植應對人力缺口的組織韌性，小港醫院積極推動智慧醫療，並於今年順利取得「智慧醫院全機構認證」，共六大服務領域(門診、住院、手術、急診、檢驗暨檢查和藥事)，且拿下四個優良標章和二個標章。醫院為確保在人力吃緊時仍能維持醫療品質，二○二五年起參照ISQua國際全機構認證精神，聚焦永續、數位與醫護支持三大主軸。這項全機構認證的取得，不僅是階段性的卓越成果，更是該院穩健接軌國際、實現永續醫療願景的關鍵。

小港醫院今年再度獲獎，主要歸功於院內多項具備前瞻性與臨床實務價值的改善計畫，充分展現「永續、智能、友善」的三大核心主軸；高雄市立小港醫院將持續秉持智慧化與永續經營理念，積極推動綠色醫療實踐，堅守病人安全首位。未來將持續與醫策會並肩前行，為民眾提供最卓越的醫療服務，共同邁向「永續、智慧、友善」的智慧醫院願景。