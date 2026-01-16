打造智慧、安全、永續新空間 中山醫大新教學實驗大樓動土

【民眾網諸葛志一臺中報導】中山醫學大學16日舉辦新教學實驗大樓動土典禮，新大樓規劃為地上十一層、地下二層，依循銀級綠建築、銀級智慧建築及耐震設計，整合教學、研究、數位學習與學生生活機能，全面提升教學品質。

動土典禮由中山醫學大學董事長周英香擔任主持，多位校董、學校師長、校友與中山醫大附設醫院總院長蔡明哲等人齊聚，共同見證校園建設的重要里程碑。

董事長周英香表示，新教學實驗大樓自周明仁董事長任內即開始規劃，歷經多年討論與多次修正，從基地位置到整體設計，皆著眼於學校長遠發展與整體教學研究布局。她感謝教職員生與海內外校友一路支持，促成建設啟動，為回應廣大校友的請求，新大樓將等比復刻實驗大樓迴旋梯，延續校園共同記憶，為中山醫大再添重要校園地標。

《圖說》中山醫大新教學實驗大樓動土，董事長周英香(右六)和與會貴賓共同見證校園發展新里程碑。

副校長林俊哲指出，新教學研究大樓規劃7,000坪空間，以教學實用性和未來彈性為主軸，打造具前瞻性的綠建築校園環境。在少子化壓力下仍持續投入資源改善教學與學習環境，為中山醫大多元教學模式升級提供關鍵的支持。

總務長李宣信說明，新大樓整體設計導入雨汙水回收再利用、節能設施與太陽能發電系統，並規劃教學實驗室、研究與辦公空間、數位學習圖書館、學生活動中心，以及符合食品安全管制系統(HACCP)規範的學生餐廳，在回應教學、研究與學生生活需求的同時，也兼顧校園安全、使用效率與永續發展目標。