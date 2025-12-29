打造智能美學溫室 萬金杜鵑產業升級

推廣萬金杜鵑品牌，新北市府結合在地花農全台首創打造二座「萬金杜鵑智能美學溫室」昨日剪綵啟用。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為推廣萬金杜鵑品牌，新北府農業局攜手萬里、金山在地花農與專業團隊，打造全台首座融合美學設計的「萬金杜鵑智能環控溫室」，二十九日剪綵啟用。

農業局推動萬金杜鵑品牌，並透過跨界合作、在地響應及產業永續等面向參與國際比賽，迄今已獲十八項國際大獎肯定。

新北市府結合在地花農全台首創打造二座「萬金杜鵑智能美學溫室」昨由市府農業局長諶錫輝（中）見證啟用。 （記者吳瀛洲攝）

農業局長諶錫輝表示，農業局與萬金杜鵑品牌總顧問CNFlower創辦人凌宗湧合作，進行智能溫室整體美學規劃，邀請工二建築設計事務所共同執行美學設計，翻轉傳統溫室既定印象。以「可走進的品牌故事」帶領民眾沉浸在萬金杜鵑的品牌氛圍；溫室外觀以杜鵑色系粉紅色與白色為主，跳脫傳統溫室銀灰色及黑色網布視覺感受；入口品牌識別呈現萬金的山勢，室外茶桌則如同花瓣般的柔美曲線綻放在當地特有的巨石上，塑造出令人過目不忘的品牌地標。

農業局表示，這兩座示範型態的智能美學溫室，開創農業美學與跨域合作的新里程；一座為由金山花卉產銷班長嚴慶榮與妻子黃美娟共同經營的青昀苗圃，另一座是由花農蔡文生及蔡承翰父子共同傳承的茂生苗圃。兩者皆為繼承家業、返鄉扎根的新生代。