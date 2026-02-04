打造暗空小鎮觀星場域 屏東暗空友善燈具「暗天不暗地」

▲屏東縣推動暗空友善燈具改善，港口村民共同加裝燈罩降低光害。

【記者 王靚慧／屏東 報導】為爭取國際暗天協會（IDA）「暗空小鎮」認證，屏東縣政府選定社頂部落及佳樂水風景區作為光害控制示範場域，走入社區推動暗空友善燈具改善，讓暗空理念落實於居民、農民與旅宿業者的日常生活中。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東具備低光害、低霾害的自然條件，長期深耕天文科普教育與觀光推廣，不僅舉辦恆春半島觀星活動，也擁有獵戶座天文台、南十字星天文台等觀星資源。自2023年起，縣府盤點並推薦屏東十大觀星場域，並以「暗空小鎮」為目標，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育多管齊下推動，逐步朝全台首座國際IDA認證暗空小鎮邁進。

廣告 廣告

交旅處指出，「暗空友善燈具改善」是最貼近日常、也最容易讓民眾實際參與的一環，近期邀請台北市天文協會常務理事劉志安走入社頂部落及滿州鄉港口社區，將天文與光害防制的專業知識，轉化為居民、志工及民宿業者都能實際操作的改善方式，透過簡易材料與現場示範，引導民眾了解，只要加裝遮罩、調整燈具方向，即可有效抑制光害，同時提升照明效率。

港口村村長楊秀蘭表示，社區自去(114)年起投入暗空相關行動，並進行星空品質監測，港口村也被規畫為屏東十大星空社區之一。由於冬季火龍果園夜間需補光延長日照，社區便優先從果園燈具著手改善，獲得農民高度配合，後續也將逐步擴及路燈、廟宇及民宿燈光，提升整體夜間環境品質。

▲火龍果園燈具加裝燈罩，光線集中向下，暗天不暗地。

參與燈具改善的潘姓農民分享，用鋁箔碗加裝遮罩，作法其實不難，只是大面積施作需要時間，但效果很有感。過去燈泡未加遮罩時，光線向上外溢明顯，實際照射在農作物上的比例有限；加裝燈罩後，光線集中向下，夜間亮度配置更為合理，也減少不必要的光害。

台北市天文協會常務理事劉志安表示，多數人習慣將夜間照明視為理所當然，卻忽略光害對生態、農作及星空環境的影響。事實上，許多燈具約有三成光線屬於無效照明，透過簡單的遮罩設計，將光線反射回地面，不僅能降低光害，也能在維持照明效果的同時節能省電。他也強調，暗空保育並非關燈，而是「開燈只照地面」，讓星空成為夜間生活與觀光的重要資產。

交旅處說，暗空小鎮推動是一項長期工作，除持續進行燈具改善外，未來也將同步強化夜間光環境監測、觀星路線規畫、星空導覽與在地人才培訓，結合社區參與與觀光推廣，逐步擴大暗空友善場域，讓暗空不只是理念，而是能在日常中實踐的行動。（圖／屏東縣政府提供）