打造更健全的媒體環境 黃馨慧支持新聞局強化查察、宣導與產業扶植

《圖說》市議員黃馨慧反對民進黨刪除新聞局預算主張。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市議會5日聯席審查市府115年總預算，針對民進黨要求刪除預算的主張，市議員黃馨慧表示，監督預算以專業、市政需求為優先，而不是以政治立場為指導原則。畢竟，最終受害的不是市府，而是無辜的市民，反對刪除副市長黃國榮首長特別費與新聞局業務費。

黃馨慧表示，民進黨主張刪除副市長的首長特別費，必須嚴正表達反對。副市長肩負協助市長推動各項市政的重要責任，更常代表市府出席各式活動、接待外賓、慰問基層與市民。如今卻因政治考量而否定副市長必要的行政支出，更形同在打台中市的臉、削弱城市的門面與形象。

黃馨慧強調，副市長在代表市府出席活動時，若遇到需要表達禮貌、傳達祝福、致贈小型紀念品或慰問品的場合，難道要自掏腰包？若要探望受難戶、慰問基層同仁，舉行必要的餐敘交流，難道要被招待的外國貴賓付費用餐？

另外，新聞局「辦理有線廣播電視系統、流行音樂、法規宣導、違規查察取締、年度座談等」預算 16萬。這筆預算金額雖不大，但扮演二項重要的反詐騙、公共宣導功能，刪除後的影響絕對不是金額可衡量。

黃馨慧表示，這筆經費用於宣導拒絕購買流行音樂黃牛票。如今各大演唱會屢屢因黃牛哄抬價格，新聞局編列宣導費，提醒市民勿向黃牛購票，本就是保護市民權益的重要措施。若少許宣導經費都遭刪除，請問市民該如何得到正確資訊？市府又如何展現維護消費公平的立場？

她說，線上黃牛票詐騙連結猖獗，各式偽裝成售票平台的詐欺手法層出不窮，許多年輕族群成為受害者。這筆預算也用於防詐宣導，提醒民眾辨識詐騙手法、避免消費糾紛。至少能讓新聞局進行基礎宣導與媒體露出，減少市民受害風險。難道打擊詐騙不重要？難道保護市民財產安全不重要？反對刪除新聞局業務費。

新聞局長欒治誼表示，新聞局負責稽查MTV、平面媒體不妥廣告內容，過去違規態樣已大幅改變，因此查察及宣導的重點也需隨時調整。近年演唱會黃牛票問題日益嚴重，新聞局未來將加強此類違規的宣導與查處，並需專業律師協助研析法規，因此相關經費相當必要，希望議會能持續支持，以維護消費者權益並維持市場秩序。