打造更優質永續城市環境 桃市府12/18掛牌發行第二次永續發展債券





桃園市長張善政17日於市政會議中表示，為配合世界永續發展趨勢，市府於今（114）年3月成功發行首檔12億元永續發展債券，發行後便獲得熱烈迴響，市府將募得資金用於對永續發展有益的項目，包括社會住宅及軌道建設等。鑒於首波債券的亮眼表現並經過充分評估財務條件後，市府將於明（18）日啟動掛牌發行第二次永續發展債券，規模達48億元，合計今年度共發行60億元，市府將投入更多資源於市政建設，為市民打造更優質、永續的城市環境。

張善政表示，此次永續債利率優於市場，估計每年最高可為市府節省約3,200萬元利息支出，進一步提升財務效益。感謝財政局同仁的辛勞及臺灣銀行在發行過程中的專業協助，他也提醒市府團隊在執行公務時，要「每塊錢都花在刀口上」，確保每筆資金皆能精準投入市政。

財政局指出，桃園目前正處於高速發展的關鍵階段，人口成長快速、建設需求殷切，為提升住宅供給與交通便利性，市府自113年起即研擬以永續發展債券作為穩定建設財源。桃園已於114年3月18日成功完成首檔12億元永續債的發行；隨後觀察市場利率走勢及永續金融需求持續升溫，市府在充分評估財務條件後啟動第二次48億元發行作業。

財政局表示，第二次永續發展債券分為2年、3年及5年3種年期，票面利率區間為1.375%至1.43%。透過發行債券除了降低市府財務成本，也能加速城市建設期程，並同時強化捷運與周邊道路系統，提升交通安全與效率。整體投資方向與ESG永續理念高度契合，吸引包含壽險、銀行及證券商等長期投資人參與，期盼透過永續發展債券能夠成為推動桃園公共建設的重要工具，並為市府打造長遠穩健的財務基礎。



