打造更安全友善校園 臺南市深化性平教育

▲防治數位性別暴力－性平主題閱讀闖關活動。

臺南市政府教育局全面推動性別平等教育，除將每年3月第4週訂為「校園性別平等教育週」，並透過多元教學、事件預防、專業培訓三大面向同步精進，落實「尊重差異、保護自己」核心理念。市長黃偉哲強調，市府以「校園性別暴力零容忍」為目標，持續強化教育現場的預防機制與應處能力，讓學生成為更有自我保護意識、也更懂得尊重他人的新世代公民。

多元教學性平教育向下扎根臺南市從110學年度起推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，鼓勵各校規劃性別平等教育議題與閱讀週教學活動，透過多元教學方式提升學習動機及成效，主題包括「登月計畫」、突破性別刻板印象到認識身體，也配合規劃「性平教育議題相關彈性課程」，利用教師研習、講座宣導及教材融入等方式帶領師生及家長關注並實踐性別平等教育，營造友善性平教育環境。

事件預防聚焦數位性別暴力因應網路世代風險，教育局今(114)年特別結合性平週與性別平等教育日，推出「防治數位性別暴力－性平主題閱讀闖關活動」，鼓勵學生透過閱讀指定的性別平等相關書籍，強化數位時代對身體自主權與個人隱私保護的知能；透過親子共讀讓家長更了解如何協助孩子應對網路世界的各種挑戰，共同守護學生的網路安全。教育局長鄭新輝表示，除藉由閱讀外，近年更拍攝「防治數位性別暴力宣導影片三部曲」，教導學生應遵守「不拍、不傳、不分享」的自我保護原則，如遇不當訊息或跟騷情境，務必及早向師長、輔導人員或家長求助。

專業培訓提升處理效能與校園安全教育局也全面強化性平專業量能，從教師入班宣導、代理教師增能到性別事件調查人員培訓均同步推動，各類研習與訓練已累計逾2500人次參與，並持續增列高階調查人員29名；另完成分組講師與行為人防治教育專業人員培訓，有效提升校園在法規理解、事件調查、創傷回應與課程融入等面向整體能量。

局長鄭新輝指出，教育局持續推動「校園性別事件調查人員培訓」，邀法律及實務專家以真實案例與法規解析，引導調查人員更精準掌握流程與蒐證重點，不僅提升事件處理效率與品質，也讓師生與家長更能信賴校園安全機制。為使學校面對性平事件時能提供更完善與友善的支持，特別辦理「校園性別事件暨創傷知情案例研討會」，透過案例討論強化第一線人員敏感度與同理能力。

教育局強調，性平教育是打造安全校園的重要基礎，從預防宣導到事件處遇，都以學生的保護與信任為核心，未來將持續精進教師專業、強化通報與輔導系統，並與家長及社區協力，建立更完整的支持網絡，期望每位學生都能在安全、友善、受支持的校園環境中安心學習與成長。