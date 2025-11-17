打造更安全完善與永續的市集環境 2025市集繁星計畫市集交流座談會登場
桃園市長副市長王明鉅17日晚間前往平鎮區，出席「2025市集繁星計畫市集交流座談會」時表示，期盼藉由此次市集交流座談，強化市府與各市場攤商間的信任與合作，共同打造更安全、完善且能永續發展的市集環境。
王明鉅副市長在市府經發局長張誠、龍潭區公所區長鄧昱綵、中壢區公所副區長鄭伊庭、平鎮區公所主任秘書游成煜陪同中與會，桃園市市場（集）聯合總會會長魯李仁及桃園市集代表等均到場參加。
王明鉅指出，南門市場於11月不幸發生火災，市府在第一時間即由市場管理單位、建管處、都發局及工務局等相關單位共同投入，協助處理後續拆除與復原事宜。市府並與攤商代表召開多場溝通會議，市府期望能以最快速度推動重建工程，降低攤商生計衝擊，協同攤商儘速恢復正常營運。
王明鉅表示，市府將全面啟動各公有市場的消防及電力安全檢查，確保設備完備、走道暢通、線路符合規範，降低類似事故再度發生的風險。
經發局表示，市府本次邀集各市場自治組織會長、觀光夜市管委會主委、各區區公所及相關業務單位共同參與市集交流座談會，搭建市府與自理組織之間的溝通平台。今（114）年在市場改善與行銷推動上成果亮眼，包括忠貞公有零售市場啟用、辦理攤商數位轉型工作坊與性平培訓，提升攤商經營與服務能力，並搭配年節及2025台灣燈會等議題，發放好市券與美食兌換券，串聯美食、文化與社群宣傳，有效吸引人潮，使市集來客數平均提升約兩成。
經發局指出，今年也舉辦兩場數位轉型工作坊，協助攤商掌握手機攝影、短影片與AI應用，強化自媒體行銷能力，並於多處市場、夜市舉辦主題活動，累計發放逾167萬元市集券帶動消費。
此外，在經濟部優良市集暨樂活名攤評核中，桃園表現亮眼，全市優良市集共獲43顆星，包括1處五星市集（興國市場）及5處四星市集（大園市場、中壢夜市、東門市場、新永和市場、龍潭市場）；樂活名攤則取得1,318顆星，包含16家五星名攤與50家四星名攤。未來市府將持續投入市場環境改善、食安管理、品牌培力與跨域行銷，打造更安全、舒適且具特色的桃園好市。
