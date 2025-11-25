打造更韌性的居住環境 北市水利處力推社區自主防災演練

朱崙里演練，防水閘門操作。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市水利處二十五日表示，為強化居民的防災意識與提升面對水患的應變能力，一一四年度於中山區朱崙里、中正區建國里以及信義區興雅里辦理水患自主防災韌性社區推動工作，透過一系列的防災課程與活動加強里民們面對水災時之自救及互救應變能力。

防救災演練為模擬颱風暴雨即將來襲，預測台北地區有局部大豪雨及超大豪雨發生機率，並且可能造成水患，自主防災隊由里長擔任指揮官帶領防災隊進行整備應變等作為，同時，防災士也加入應變，演練特別規畫了平時減災、災前整備、災中應變及災後復原等情境。活動從災前整備階段開始，社區自主防災小組啟動災前整備，並由里長提醒住戶做好防範工作。

隨著災中應變的情境展開，演練中模擬了架設防水擋板、防水閘門操作、沙包堆疊、抽水機抽水、道路樹木倒塌影響通道、自主防災隊自行先排除倒塌路樹等情況，並進行了疏散引導居民撤離、開設避難收容處所等操作，展現了社區與各防災單位間的協調合作與迅速應對。此外，演練中還包括了地震發生時，進行急救及撤離引導等重要步驟，讓參與者對各項應變措施有更深入的了解與實地經驗。

透過演練不斷地檢討並改進社區的防災能力，防災演練不僅展示防災工作上的成效，也進一步強化了社區防災機制，為市民提供了一個更安全、更韌性的居住環境。