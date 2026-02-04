打造最具幸福感動物友善城市 桃市毛孩破26萬、認養率提升至98%





桃園市長張善政今（4）日下午於市政會議中表示，桃園市家犬、家貓數量已突破26萬隻，平均每10位市民就擁有一隻寵物，毛小孩已成為現代家庭不可或缺的成員及情感寄託。市府在照護市民的同時，也同步完善毛小孩的各項福祉，不僅南昌動物保護教育園區認養率從92%大幅提升至98%，未來也將持續擴增寵物公園，全力將桃園打造為最具幸福感的「動物友善城市」。

張市善政指出，針對有主犬貓，市府積極推動寵物登記與疫苗施打，目前桃園家犬登記率約85%，家貓登記率更趨近100%，成效顯著。

桃市毛孩破26萬、認養率提升至98%。

此外，為營造優質動物友善空間，桃園目前設有30座寵物公園，數量位居六都之冠。未來市府將針對各區需求，以每年增加2至3座的速度持續擴點，提供毛小孩更安全、廣闊的活動環境。

張善政也分享，南昌園區曾救助一隻遭受虐待且嚴重消瘦的哈士奇，在動保處同仁悉心照料下已恢復健康，重現神采。

另外，園區更創下全台首例設置公立寵物游泳池，吸引超過400隻狗狗、逾1,000人次參與，並透過生命教育講座累計吸引逾7,000人次參觀，轉型為市民認識動物友善理念的重要場域。

