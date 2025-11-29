打造最可靠基礎設施 新北力維污水系統穩定運作

CCTV於道路上進行檢視作業，請市民朋友配合現場交通引導。（圖：新北市水利局提供）

新北市擁有超過二千六百六十三公里的污水地下管網，堪稱城市的超級「隱形工程」。為確保管線持續穩定運作，新北市水利局每年投入近三億元辦理系統化維護管理，透過巡檢與修復的機制，全力打造最安全、最可靠的城市基礎設施環境，守護超過一百二十六萬戶市民的生活品質。

水利局長宋德仁表示，目前新北市污水管線服務超過一百二十六萬戶，是城市運作重要的基礎建設，其穩定性至關重要。為提升設施效能，透過專業的「預防機制」，對人孔及管線進行巡查、預防檢視及異常修繕等作業，維持管線正常運作。

宋德仁指出，對於使用達十年的老舊污水管線，市府採取ＣＣＴＶ檢視車或ＣＣＴＶ搭配聲納船等高科技儀器進行內部精準檢視。依據管徑大小、管內水量等條件，全面鎖定管線狀況，一旦發現腐蝕、破損等異常，即時啟動「區段整建」、「明挖換管」等高效工法修復，以落實「精準維護、高效修復」，確保二千六百六十三公里管網維持最佳狀態並延長使用壽命。

水利局說明，統計一一三年及一一四年截至九月共完成二百十一點七公里內部檢視，其中八點五七公里的污水管段已辦理「區段整建」並修復完成。透過持續巡檢與維護，不僅能減少污水回堵，更能降低道路塌陷風險，維護民眾行車安全，讓新北市民的生活環境更安心、更舒適。

水利局提醒，近期CCTV檢視與區段整建作業將於三重、蘆洲、新莊、板橋、新店等地進行，作業期間需占用道路，可能造成短暫交通影響，敬請市民理解並配合現場指引。此外，水利局也呼籲民眾勿將廚餘、油脂、衛生棉等雜物丟入馬桶或水槽，避免造成管線堵塞與污水外溢，影響環境與增加公共維護成本。水利局將持續守護新北城市安全與市民居住品質，讓生活環境更安心、更舒適。