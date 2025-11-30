打造最暖城市！移民署舉辦新住民關懷網絡會議推動安全友善移居環境

移民署南投縣服務站邀集公、私部門及團體舉開新住民關懷網絡會議。(南投縣服務站提供)

為強化跨機關合作、整合新住民服務資源，移民署中區事務大隊南投縣服務站於日前召開一一四年度「新住民關懷網絡會議」，邀集南投縣公、私部門及團體共同參與，針對新住民權益保障、福祉措施及社會支持服務進行交流與討論，讓資訊不再「各自為政」，而是打造更順暢、零斷點的支持系統。

南投縣服務站表示，本次會議主軸包含新住民相關法令與福祉宣導、培力發展資訊網介紹、移民輔導相關活動現況，以及外來人士在臺生活諮詢服務熱線宣導，並同步進行性別平等及防制人口販運等重要議題之說明，協助提升各單位識別能力與服務量能。

此外，會中也同時宣導防堵非洲豬瘟的防疫觀念，呼籲配合政府政策，入境時切勿攜帶含豬肉的肉類製品。另宣導內政部日前所公告「自行到案罰鍰減半」的外籍人流管理新制，鼓勵逾期停(居)留的無戶籍國民及外國人主動出面到案，給自己早日返國的機會。

南投縣服務站主任邵建軒表示，新住民是社會多元文化的重要一環，政府及網絡單位應持續透過合作、聯繫與互動，提供更具溫度與效率的服務；未來將持續整合資源、深化宣導，創造更加安全、友善且具支持性的生活環境，讓每位新住民都能放心在臺灣開展美好新生活。