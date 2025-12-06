打造最現代的Smart AI Hospital 中市首座市立醫院開幕
【民眾網諸葛志一台中報導】台中市立老人復健綜合醫院 6日正式開幕，市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。盧秀燕表示，台中過去沒有市立醫院，此座醫院正式開幕代表台中新的里程碑，讓台中更宜居。
盧秀燕表示，過去6都之中只有台中、桃園沒有市立醫院，而台中市又是全國第二大城市，其中北屯區是第一大行政區，人口高達31萬人並且人口持續增加，她上任後積極推動新建大型的市立綜合醫院區域，以平衡醫療資源，回應市民對醫療、長照及急難救護的迫切需求，並列為優先市政規劃。
盧市長說明，台中市立老人復健綜合醫院採取促參方式，由財團法人中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額超過157億元，是台中市目前為止最大的BOT案。導入AI智慧技術，融合黃金級綠建築、智慧建築、低碳建築的設計，建構從急救、治療、復健、長照及社區服務的完整醫療照護鍊，為台中打造「醫養合一、智慧綠能」新型醫療體系。
衛福部部長石崇良表示，市立醫院是政府推動「長照2.0」並銜接115年即將上路的「長照3.0」的重要落實據點。藉由整合急性醫療與長期照顧、連結居家及社區服務網絡，並導入智慧照護與精準醫療，建構高齡照護「健康老化、在地老化」的安心環境。
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，中醫大團隊以醫學中心規格打造市立醫院，園區規模達1,427床、配置十大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，提供「以病人為中心」的急重難症高品質醫療服務。同時導入AI智慧醫療、失能族群照護、個人化健康管理，實踐「醫養合一」的全人照護；並引進生成式AI照護機器人「愛寶」，提升照護效率與品質。
蔡長海強調，中醫大團隊深耕臺中多年，我們將市立醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」，將持續配合政府政策，與臺中市政府共同攜手，期望打造市立醫院成為「台中市、全台灣、全亞洲」最現代的Smart AI Hospital。
