打造最美聖誕村 屏耶誕節明點燈

屏東耶誕節二十八日點燈。（記者毛莉攝）

記者毛莉、徐義雄∕綜合報導

二０二五年屏東耶誕節二十八日點燈，今年共有十四組燈飾，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，活動至明年一月四日。

傳播暨國際事務處長蕭裕隆表示，今年活動以「聖誕村」為主題，採「雙主燈」設計，自屏東火車站走出即可看見首座主燈「星願聖誕樹」；沿著光環境步行至屏東公園，一路有多組燈飾妝點的城市夜景。

傳播處指出，今年規劃十四組燈飾，包括三棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，並擴展燈飾範圍至周邊中華路、民權路等，每晚五時三十分至十時亮燈。

廣告 廣告

每晚五區不同主題燈光秀輪番上演，屏東火車站的主燈每十五分鐘一場，屏東公園的主燈則為每五至三十分鐘一場；每週六、日還有限定登場的下雪光雕秀及聖誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物。

為迎接開幕週末，二十九、三十日中華路舉辦 「中華一條街市集」，匯集約七十攤文創、美食與手作攤位，現場消費滿額即可參加抽獎。更多活動詳情請參考屏東聖誕節官方網站。

另外，參山處二十九日晚間六時在台中市谷關公園舉辦「二０二五山谷燈光節」點燈晚會，結合喔熊泡湯趣主題燈、原舞團表演與耶誕快閃互動，旅客可在夜間造訪谷關賞燈、泡湯，隔日前往福壽山農場賞楓。