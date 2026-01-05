「打造會照顧人的家」：演拓空間設計 樹立雙北豪宅設計新標竿

圖：演拓空間設計豪宅作品-高雄遠雄 THE ONE實品屋。(圖/演拓空間設計提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在台灣的豪宅設計領域中，演拓空間設計已成為指標性的存在。憑藉其業界獨有的 6000 多條 SOP、三年保固及居家服務管家服務，演拓空間設計重新定義了高端住宅的品質標準。

每一個家、每一個空間、每一處細節，演拓始終堅守一個核心理念：打造一間真正會照顧人的房子。對於演拓而言，家不應只是冰冷的建築，而應成為居住者的貼心夥伴，從安全、健康、友善到體貼，每一個細節都應圍繞著居住者的需求展開，不僅滿足高端客戶對美學的極致追求，更從設計層面徹底實現「讓房子照顧居住者，而非由居住者來適應房子」的理念。

圖：演拓空間設計豪宅作品-高雄京城 京梧桐實品屋。(圖/演拓空間設計提供)

核心服務與高端住宅專業：專注豪宅、大坪數與毛胚屋設計

演拓空間設計的核心服務包括雙北豪宅設計、高雄豪宅設計、大坪數設計及毛胚屋設計領域。

這些空間具備高度複雜性，大坪數設計考驗著設計師在大尺度空間、多層次動線的機能佈局；毛胚屋設計講究設計團隊具備從零開始、規劃結構與管線的整合能力；而豪宅設計則涉及頂級建材整合與複雜的跨空間機能配置。

憑藉豐富的經驗，演拓將深厚的專業積累轉化為嚴謹的執行力，透過細膩的空間規劃和配置，確保所有複雜需求都能被精準滿足。團隊深知，真正的豪宅設計不僅是空間美學的鋪陳，更是對屋主生活型態的深度規劃與實現。

設計哲學與執行標準：實踐「會照顧人的家」

從生活習慣出發，結合美學與機能，演拓空間設計的優勢不僅在於其豐富的豪宅設計經驗，更在於其獨特的設計哲學與執行標準：

一、最懂豪宅設計的團隊：團隊擁有豐富的豪宅設計經驗，長期規劃多件高端豪宅設計，深知豪宅所需的配置細節與規格，從動線規劃到頂級材質的選用，無不精心考量。

二、量身打造的設計核心：演拓會提供裝修需求調查表，深入了解屋主的生活習慣與需求，從居住者的生活使用習慣出發，將美學與日常需求融入設計中。例如，針對經常出國旅遊或出差的屋主，設計師會貼心設計隱藏於衣帽間內的行李打包平台或專屬收納櫃；對於重視家族傳承與個人風格的屋主，則可將家徽、人生座右銘等元素，透過精緻的工藝融入空間細節，讓住宅真正成為屋主品味與故事的載體。

三、前瞻性的空間規劃：許多豪宅屋主對住宅功能有超越常規的期待，無論是專業級的影音室、用於商務交流的招待所，或是能媲美度假villa的放鬆空間，演拓的設計師都能運用頂級的材質與嚴謹的工程技術，為屋主實現夢想。

四、嚴謹的品質控管：演拓擁有業界罕見的6000多條SOP，從設計、工程到完工，每一個環節都有完整的標準執行程序，確保工程品質的一致性與卓越性，為豪宅的耐久與精緻度嚴格把關。

五、領先業界的售後服務：演拓提供三年保固及專屬居家服務管家，讓屋主入住後無後顧之憂。任何修繕問題均可透過一對一管家服務迅速解決，這種貼心服務在業界獨樹一幟，完美體現「房子照顧人」的品牌承諾。

圖：演拓空間設計豪宅作品-新竹竹北 大觀自若豪宅健身房設計。(圖/演拓空間設計提供)

以標準化服務，服務北中南屋主，實現居家生活最高標準

演拓空間設計的主要客群為對生活品質有極高要求的豪宅屋主與高端客戶，服務遍布於台北、新北、高雄、新竹、台中等主要都會區，憑藉細膩的客製化能力與嚴謹的工程管理系統，演拓在雙北豪宅設計市場中，持續鞏固其品質與口碑的領導地位。

