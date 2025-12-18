打造母嬰親善環境 北市聯醫婦幼院區5師照護

台北市立聯合醫院婦幼院區十八日宣布打造「母嬰親善」醫療環境，推動由婦產科醫師、小兒科醫師、助產師、護理師及個案管理師共同組成「五師共同照護模式」，以跨專業團隊的力量，提供多元、貼心且安全的友善生產照護，陪伴每一位媽媽安心迎接新生命到來。

婦幼專案辦公室主任張芳維表示，婦幼院區長期致力於母嬰照護品質提升，秉持「以人為本、尊重選擇」的理念，期望讓每位孕產婦都能參與生產決策、擁有自主權，在生產歷程中感受到被理解、被陪伴與被照顧的溫度。

產前階段，提供完善的孕期衛教與產前準備課程，幫助孕婦熟悉生產過程、哺乳技巧與新生兒照護，減輕初為人母的焦慮與不安。同時，個案管理師針對高風險妊娠個案主動介入與追蹤，確保母嬰健康安全。進入孕後期後，助產師會依孕婦需求協助擬定「生產計畫書」，並於待產時啟動五師團隊照護模式，提供個別化、整合式的生產支持。

北市聯醫婦幼院區指出，待產過程中，以「尊重與陪伴」為核心精神。助產師與護理師全程陪伴，指導呼吸技巧、姿勢調整及產球運動等非藥物性減痛方式，幫助緩解產痛、促進自然生產。鼓勵家屬陪產，共同迎接新生命的誕生，讓生產成為全家人共同參與、充滿愛與感動的時刻。

產後照護，落實「母嬰親善」理念，鼓勵早期肌膚接觸、親子同室與母乳哺育，讓母嬰第一時間建立緊密連結。助產師與護理團隊持續關懷產婦身心狀況與哺乳情形，必要時提供心理支持或轉介專業資源，以降低產後憂鬱風險。此外，院區運用智慧客服系統即時回應產婦問題，必要時提供家訪服務，協助產婦順利度過產後調適期，提升母嬰幸福感。