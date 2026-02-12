打造水岸特色新風光 彰化縣濁水溪右岸景觀工程盛大開工

彰化縣濁水溪右岸景觀工程十二日舉行開工動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣濁水溪右岸景觀工程十二日舉行開工動土典禮，工程內容主要改善濁水溪右岸整體景觀並設置休憩設施，打造兼具生態、歷史、休憩與觀光機能的水岸風光，提供遊客與鄉親更友善且舒適的休閒場域。

王惠美表示，工程總面積約三點六公頃，總經費四千三百多萬元，工期預計二百四十日曆天。工程設計融合周邊田園景觀，打造自然友善的水岸「心」亮點，以西螺大橋為主題軸線，結合歷史、軍事及水文元素，營造具地方記憶與辨識度的景觀特色。

廣告 廣告

王惠美說，園區動線規劃方面，將設置歷史解說步道，以竹筏彩繪為起點，串聯五分車及鐵軌意象，呈現自建橋前竹筏渡河至糖鐵繁榮時期的歷史縮影。周邊鋪面則以水文意象為主題，保留軍事哨亭，使民眾在漫步中，也能認識西螺大橋與濁水溪流域的歷史脈絡。

王惠美指出，設施內容包含孩子喜歡的盪鞦韆、翹翹板、搖搖馬、旋轉杯、河中島兒童遊戲土丘，以及大型攀爬架等多樣化遊具，另外也設置滑步車場、彩繪牆、多功能草坪與體健設施。讓不同年齡的民眾都能在這找到適合使用的區域，滿足休憩與運動需求。

立委謝衣鳳表示，濁水溪右岸是彰化具代表性的景點，在中央及地方共同協力下，推動濁水溪彰化沿岸景觀設施改善，完工後將能讓來到西螺大橋的民眾，充分看見彰化的美麗。

溪州鄉長江淑芬表示，很期待溪州即將多一個景點，溝通過程中決定把附近的稻田彩繪一併留下。透過西螺大橋紅橋、即將施作的景觀工程以及社區彩繪稻田，改善整體景觀，屆時歡迎全國鄉親一起前來遊玩。