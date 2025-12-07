打造永續醫療新典範 台中市衛生局表揚低碳認證機構

榮獲114年低碳認證診所、捐血中心合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府衛生局今年推動的「醫療機構低碳認證計畫」成果亮眼，今年有80家醫療院所參加，展現台中醫界對永續發展的高度重視與積極投入。表揚台中市醫療機構在推動低碳永續方面的卓越成果，衛生局今（7）日配合「台中市醫師公會80週年音樂會」，於活動後頒發證書表揚11家醫療機構，表彰其長期落實低碳與永續醫療的努力與貢獻。

榮獲114年低碳認證大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

衛生局說明，今年度認證評核透過七大項目進行訪查與輔導，內容涵蓋管理政策、節能管理、醫療環境、減碳設備導入及廢棄物減量等面向，協助醫院全面強化永續制度。衛生局表示，台中市更領先六都推動醫療機構低碳認證制度，公私協力，攜手醫療院所打造具韌性且低碳的醫療場域，讓永續理念真正落實在民眾日常的就醫環境。

榮獲114年低碳認證醫院合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

衛生局強調，面對全球淨零趨勢，醫療體系必須積極強化節能減碳作為，以降低醫療量能對環境的負荷，同時提供更安全與舒適的醫療服務。未來將持續透過制度化輔導，協助轄內醫療院所建立節能制度與設施，推動低碳醫療環境全面升級，與醫界共同為市民打造更健康、宜居、永續的台中。