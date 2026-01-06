打造浪漫節慶氛圍 「山谷燈光節」 閃耀梨山

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，連續第五年在梨山點亮全國海拔最高的聖誕，將一路閃耀至2026（今）年1月25日，梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，。

參山處表示，梨山場域最大亮點，為兩棵高達 28 公尺的雪松化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每 30 分鐘演出一次，每場約3分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。廣場同時設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，增添親子互動與節慶溫度，讓夜色更顯童話氛圍。

梨山觀景台作為山谷燈光節的主要入口意象，以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨。燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯，全面豐富高山聚落的夜間景觀層次，形塑梨山專屬的冬季燈光風貌。

參山處處長曹忠猷指出，山谷燈光節已連續入選「2026―2027 臺灣觀光雙年曆」，並以谷關與梨山為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中臺灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。