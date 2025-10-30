打造淨零綠色居家生活 共同邁向低碳永續家園

臺東縣政府環保局指出，實踐綠色居家並不困難，只要從日常生活的小改變著手，就能累積可觀的環境效益。

隨著氣候變遷日益嚴峻，環保與永續已成為現代人生活的重要課題，臺東縣環境保護局表示，所謂「綠色居家」即是透過調整個人生活方式，從居家空間的設計、日常清潔、垃圾處理等生活小細節做起，培養友善居住環境的生活態度。這樣的轉變不僅能實現環保、低碳又舒適的生活，更能提升居住品質，為自己與地球創造雙贏的生活模式。



臺東縣政府環保局指出，實踐綠色居家並不困難，只要從日常生活的小改變著手，就能累積可觀的環境效益。例如:在飲食與家電使用上，可注重冰箱收納、妥善保存剩食、定期清理冷氣濾網，減少能源浪費；在居家清潔上，可使用環保洗劑、抹布取代紙巾、衣物自然風乾，減少使用乾衣機耗能；垃圾處理方面，民眾可做好資源分類、回收電池與藥品，減少環境負擔；居家環境則可多加開窗通風、利用自然採光、室內種植綠色植物與設置空氣綠牆，營造清新舒適的居住空間，甚至選擇簡約裝潢、少焚香燒金、避免使用殺蟲劑與製造噪音等，也都是實踐綠色居家的具體行動。



臺東縣環保局提醒民眾，選購具能源效率標章的節能家電，定期汰換老舊設備；清潔照明設備、隨手關燈拔插頭，都能有效降低用電，達到減碳效果。此外，也鼓勵民眾使用太陽能熱水器、衣物分類清洗與調整熱水器溫度，從生活習慣中減少能源消耗，共同守護臺東這片純淨土地。



面對全球氣候變遷與極端氣候的挑戰，落實氣候行動已刻不容緩。綠色居家正是每一位民眾參與氣候行動的起點。臺東縣環保局進一步呼籲，民眾可從「減碳」與「淨零綠生活」兩方面著手，例如:減少一次性用品、支持在地農產品、選購具有環保標章的產品、減少開車多使用大眾運輸工具或騎乘自行車等，不僅降低個人碳足跡，更有助於臺東邁向低碳永續發展的目標。唯有大家共同努力，從家庭做起、從小事做起，才能真正推動社會轉型，實現淨零碳排的未來藍圖。