打造溫暖閱讀世代 高師大新一代雙語兒童週報將出刊

高師大校長王政彥(左)與新一代雙語兒童週報社長林文雄(右)簽署產學合作協定。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 在全球教育持續強調跨文化理解、雙語素養與自我學習能力的今日，為推廣適合兒童的閱讀媒材，並提供高等教育服務觸角的延伸，新一代兒童週報股份有限公司與國立高雄師範大學，今(8)日於高師大和平校區簽署產學合作協定，共同出刊「高師大新一代雙語兒童週報」，向下扎根閱讀風氣，並提升社會整體雙語素養，強化雙語教育在地化推廣、教育媒體合作、學術內容共製及人才培育等項目的產學連結。

高師大校長王政彥認為，電子化與少子化的當代，興辦出版品相當不易，但金字塔頂端客群，對這類的閱讀產品，仍有其市場，況且該校擁有完整的本土語系培養系統，涵蓋台語、客家語、原民語，以及新住民的東南亞語種，甚至包括聽障類別的手語等，都有一定的基礎。

他指出，樂見該校英語系和全英語與雙語教學推動中心，投入這項產學合作計畫，尤其這份週報針對4至12歲的年齡層，正是幼兒園到國小階段，正為學習外語的關鍵期，期望與「新一代」的合作圓滿成功，並開拓更大的閱讀群，高師大也將持續深化產學合作，讓教育走出校園、走進社區，推動文化保存、在地語言資料建置與跨文化理解。

新一代雙語兒童週報社長林文雄表示，他是出身鹿港的草地囝仔，對社會懷抱回饋之心，欲透過台灣導報想為孩子做點什麼，這次與頂尖學府高師大的合作，是其最大榮幸，期望這份新刊物，能讓大家對「新一代」刮目相看。

高師大文學院院長李翠玉也說，敬佩仍有紙媒願為孩子新創刊物，藉由台導經驗指導學生辦週報，最大發想就是學術在地化，以淺顯方式讓孩童學習語言，亦是最接地氣的做法，透過雙語週報，大學師生有機會與社會大眾及年輕世代對話，使學識更接地氣，更生活化，也體現高師大對新一代人文教育的承諾。

高師大英語系主任楊乃女則說，隔行如隔山，她雖在學術界，但同樣撰稿，與媒體需求大不相同，對這次跨領域交流將全力以赴，期盼此次合作成為雙語生活化的典範，讓語言的力量點亮學生的每一天，陪伴教師、家庭與社會，共同打造一個更具文化深度、更具全球視野、更溫暖的閱讀世代。

值得一提的是，在這份「高師大新一代雙語兒童週報」刊物上，將鎖定中小學教育現場為主要讀者，內容涵蓋國際時事、人文故事、在地文化與教育議題等，由高師大師生共同策劃撰寫。整體編排包含STEAM科普小知識、文化解析、英語閱讀、雙語新聞、小故事與學生互動專區等多元模組，並以「中文為主，英文為輔」的語言比例呈現，使學生在理解台灣文化的同時，自然浸潤於英語語境，逐步累積語感與語言自信。

王政彥期望與「新一代」合作開拓更大的閱讀群。 圖：孫家銘攝

林文雄期望「高師大新一代雙語兒童週報」能讓大家刮目相看。 圖：孫家銘攝