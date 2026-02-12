打造演唱會等級尾牙 永慶加盟四品牌台南區席開130桌、犒賞千人慶豐收
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
永慶房產集團全台8場尾牙盛宴、總計3,200桌的年度盛事，昨(11)日由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產台南區聯合尾牙接力登場，現場席開130桌、超過1,200位夥伴與眷屬一起同樂，場面熱烈歡騰。除了有歌手郭靜、曾瑋中、康康擔綱表演嘉賓，摸彩獎品更豪氣狂抽20支iPhone 17，讓現場參與者共度難忘的歡樂夜晚。
永慶房產集團分享，活動不僅表演卡司陣容堅強，更是政要雲集，包括永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成、台南市長黃偉哲、台南市政府地政局長陳淑美、台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長鄭淵臨及多位立法委員、市議員等貴賓都蒞臨現場，給予努力了一整年的夥伴們鼓勵。
永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，去年房市未如前年熱絡，是相對辛苦的一年，永慶加盟四品牌台南的夥伴們依舊在市場上站穩腳步，維持亮眼績效，因此更要好好的犒賞夥伴們，感謝大家這一年來的辛勤付出。今年尾牙投入400萬元預算，不但福利不減，更特別把表演節目升級，除了重金禮聘金鐘主持人張文綺，還邀請三位超強歌手接力演唱，要讓夥伴們擁有最難忘的歡樂時光。
當晚節目由張文綺以專業又活潑的風格串聯整場晚宴，歌唱比賽出身的她也切換歌手身分為夥伴們獻唱；舞台演出則有原住民歌手曾瑋中、百變天王康康和純愛教主郭靜，三位實力派歌手接力演唱一首首經典歌曲，讓現場彷彿大型演唱會，三人更展現親民風格,不時與台下同仁拍照互動，讓大家直呼太幸福了！還有熱力四射的亞洲百大DJ Swallow(妖嬌)帶來動感的電音，將現場氣氛一次次推向最高點。
摸彩環節也沒有讓人失望，台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋分享，這次的抽獎品項除了狂抽20支iPhone 17，還有電動滑板車、現金獎等，有吃、有看、有獎拿，要讓大家都能夠滿載而歸。有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙也說，尾牙不只是犒賞夥伴們的辛勞，更是凝聚我們夥伴向心力的重要時刻，也感謝永慶加盟總部的帶領，相信2026年，我們依舊能戰勝市場。
永慶房產集團表示，在市場競爭激烈的環境下，永慶加盟四品牌夥伴仍秉持「先誠實再成交」的服務精神，持續提供消費者安全且專業的購售屋服務。搭配獨有的全台聯賣制度，真正實現「一人委託、千店銷售、萬人服務」，去年加盟四品牌聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績，展現穩健實力。加盟總部作為加盟店最強後盾，也將持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持，助加盟店戰勝市場。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
永慶加盟四品牌北台灣歡慶新展55店 920桌尾牙晚會超強卡司
永慶加盟四品牌南台灣高規格尾牙 席開825桌邀玖壹壹、孫淑媚獻唱
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
東北季風減弱各地回暖 台南玉井30.1度、台北21度｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播富民。
台南永慶加盟四品牌把尾牙辦成演唱會 再抽20支iphone17
永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產台南區聯合尾牙於2月11日在「東東宴會式場－永大幸福館」氣勢登場！現場席開130桌、超過1,200位夥伴與眷屬一起同樂，場面熱烈歡騰！除
2025預售交易量急凍 新竹縣市年減逾8成最劇烈
【記者柯安聰台北報導】在央行信用管制續行、房貸條件嚴峻的影響下，2025年預售屋市場買氣明顯降溫。永慶房產集團比較2024年與2025年七大都會區和全台預售屋交易狀況發現，全台預售屋交易量從12.2萬...
高雄前動保處長涉收賄護航業者 50萬元交保、遭調離主管職
高市動保處2個月初遭檢調搜索，約談前動保處長葉坤松、吳姓教授以及蘇姓特定寵物業者，檢方懷疑葉坤松接受業者招待，讓業者要擴展的特寵店能順利通過審查，拿到許可證營運。複訊後，葉坤松50萬元交保，被約談後他也被調離主管職。
工研院副院長李宗銘升任 深化研發布局與產業創新
（中央社記者張建中新竹12日電）工研院今天舉辦新任副院長布達典禮，由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設的「南部產業創新策略辦公室」主任。李宗銘表示，未來將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，與團隊合作強化研發體系，促進科技成果落實應用。
佛心價！台南市場驚見2元玉米筍 過年加菜添甜味
農曆春節將至，家家戶戶忙著備年菜，傳統市場也跟著熱鬧起來。台南有處市場攤位，玉米筍（帶殼）竟然每支只賣2元，讓不少婆婆媽媽直呼「現在這種行情真的佛心價！」以目前傳統市場行情來看，新鮮玉米筍多半按台斤計價，約落在40至50元左右，換算下來每支大約4至8元不等，視大小而定。如今出現每支2元的價格，幾乎是
高雄不講武德！超人力霸王贏遍全台 陳其邁加碼「章魚腳、大眼睛」
今年春節連假，高雄市「不講武德」！除了大小朋友都喜愛的超人力霸王出沒港都，市長陳其邁又加碼在果嶺自然公園及澄清湖園區設置7座大型療癒系裝置藝術，邀請民眾趁著新春假期走入森林，體驗一場充滿藝術氣息的童趣旅程。陳其邁表示，澄清湖園區一直以來是市民朋友運動、休閒好去處，且自高雄果嶺自然公園正式對全民開放後
森林長出大眼睛 高雄果嶺、澄清湖化身春節藝術秘境
森林長出大眼睛!? 12米高爾夫球、童趣菇菇屋接力登場，高雄果嶺公園、澄清湖畔變身森林藝境，大型藝術裝置陪你浪漫走春。捷運衛武營站-黃2D果嶺自然公園接駁車，春節果嶺踏青最輕鬆的選擇。
台南永康一家製藥公司火警 疏散9人、火勢撲滅
（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市永康工業區某家製藥公司廠區建築今天發生火警，消防局緊急出動灌救撲滅，疏散9人，暫無人員受困或傷亡。
家長注意！今年首例百日咳爆出 多人出現症狀
家長注意！今年首例百日咳爆出 多人出現症狀
好市多「台中開6家店沒問題」？ 官方過年前回應了
全球超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco），據統計全球年銷售前十名、兩間店都在台中，好市多大中華區土地開發部總監黃美綺10日曾拜會台中市長盧秀燕，會中提及現有台中地區兩家店服務量能吃緊，未來「有上看6店的實力」，對此，好市多強調，積極評估據點，並與政府單位密切合作推動。
（年菜專題3）Max、邱寶郎聯手出奇招 主廚神級「菊花切」美翻
迎接2026丙午馬年，《型男大主廚》再度推出氣勢磅礴的年菜單元，由主廚Max與邱寶郎聯手獻上這道創意十足的「花開富貴金元寶」。這道料理不僅在味覺上大膽突破，更在視覺與寓意上精雕細琢，將過年必吃的「水餃」昇華至精品盛宴等級。這道菜的核心靈魂在於特製的「海鮮炸餃」。主廚特別選用「三代同堂」的設計概念，將
（年菜專題4） Jerry、米澤打造「神馬」盛宴 諧音梗藏馬年發財心機
主廚Jerry與米澤聯手推出名為「財氣沖天神馬當鮮」的雙拼盛宴，巧妙運用諧音與歷史文化，將馬年的節慶氣氛推向最高峰。菜名中的「神馬」不僅呼應生肖，更取其諧音「什麼都領先」的霸氣寓意，祝福饕客在新的一年萬事皆能拔得頭籌。為了契合「金馬年」主題，兩位主廚在食材選用上極具巧思，特別挑選了帶有「馬」字的馬蹄
國道10號里港段3大型車連環撞 (圖)
國道10號東向里港路段出口匝道12日上午10時許，發生3輛大型車連環撞事故。駕駛曳引車黃姓男子疑未注意，追撞前方曳引車，導致該車推撞大貨車。
國旅太貴? 出國萬元搞定吸遊客 人力銀行公開合理預算
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導9天春節連假倒數計時！國人瘋出國，根據觀光署統計，去年出國旅遊超過1800萬人次，創歷史新高。最新一份調查還顯示，春節只有4成3民眾打算安排國旅。有人分享，3天2夜行程，單純爬玉山一人就花超過5千元，跟飛一趟泰國清邁差不多。人力銀行則說，兩天一夜1人3千元，民眾會認為比較合理。
迎金馬年 保誠人壽把握手機投保熱潮 網路投保旅平險守護海外出行 行車保護傘保障春節出行
奔向馬年的新春假期，保誠人壽持續秉持以客為本的精神，貼心服務不打烊，更順應民眾使用手機的習慣，提供便捷的投保方式，讓採買年貨、或春節出遊的消費者，都能以生活化的保險商品獲得安心保障。另外為了讓消費者於春節假期有需要時能獲得即時協助，保誠客戶服務專線維持專人服務，讓保戶安心過好年。
電信三雄備戰春節9天連假 AI鎖定全台熱點優化網路
（中央社記者江明晏台北12日電）迎接2026年馬年春節9天連續假期，電信三雄提前完成全台行動網路整備，透過AI強化4G、5G容量與維運機制，確保返鄉圍爐、走春旅遊、交通移動及廟宇參拜等高人流場景，行動上網與語音通話服務穩定順暢。
外國人被台北捷運圈粉！對「2設施」讚不絕口：全世界最棒
加拿大創作歌手布萊恩特（Jeff Bryant）時常到各國旅行，近日他來到台灣，不僅品嘗台灣小吃，到淡水老街當街頭藝人，看到台北101時更開玩笑稱「別擔心我不會爬它」。然而，談到台北捷運更是讓他豎起大拇指，直言站內有垃圾桶、廁所的設計讓他驚艷不已，而人們也相當守秩序，展現出優良的文化素養，直呼台北捷運是「全世界最棒」。
贏蘇澳等於贏宜蘭！民進黨布局關鍵戰區 謝正信接棒參選鎮長拚「鐵三角」
民進黨宜蘭縣黨部將蘇澳列為左右選情的核心戰區，主委邱嘉進更以「拿下蘇澳，就握住宜蘭」形容其戰略地位。黨部今（12日）宣布徵召縣議員謝正信出戰鎮長，並與縣長參選人林國漳、鎮民代表會主席歐進義一同前往市場拜票造勢，展現整合態勢，喊出縣鎮同步、資源加乘「鐵三角」的發展藍圖。
因應國際情勢 高分署「勞工就業通計畫」助失業者重返職場
【記者 王雯玲／高雄 報導】受國際情勢波動影響，部分產業訂單縮減。42歲的阿雄（化名）因公司縮編而被資遣，正值