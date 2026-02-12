打造演唱會等級尾牙 永慶加盟四品牌台南區席開130桌、犒賞千人慶豐收

cnews124260212a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

永慶房產集團全台8場尾牙盛宴、總計3,200桌的年度盛事，昨(11)日由永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產台南區聯合尾牙接力登場，現場席開130桌、超過1,200位夥伴與眷屬一起同樂，場面熱烈歡騰。除了有歌手郭靜、曾瑋中、康康擔綱表演嘉賓，摸彩獎品更豪氣狂抽20支iPhone 17，讓現場參與者共度難忘的歡樂夜晚。

永慶房產集團分享，活動不僅表演卡司陣容堅強，更是政要雲集，包括永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成、台南市長黃偉哲、台南市政府地政局長陳淑美、台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長鄭淵臨及多位立法委員、市議員等貴賓都蒞臨現場，給予努力了一整年的夥伴們鼓勵。

永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，去年房市未如前年熱絡，是相對辛苦的一年，永慶加盟四品牌台南的夥伴們依舊在市場上站穩腳步，維持亮眼績效，因此更要好好的犒賞夥伴們，感謝大家這一年來的辛勤付出。今年尾牙投入400萬元預算，不但福利不減，更特別把表演節目升級，除了重金禮聘金鐘主持人張文綺，還邀請三位超強歌手接力演唱，要讓夥伴們擁有最難忘的歡樂時光。

當晚節目由張文綺以專業又活潑的風格串聯整場晚宴，歌唱比賽出身的她也切換歌手身分為夥伴們獻唱；舞台演出則有原住民歌手曾瑋中、百變天王康康和純愛教主郭靜，三位實力派歌手接力演唱一首首經典歌曲，讓現場彷彿大型演唱會，三人更展現親民風格,不時與台下同仁拍照互動，讓大家直呼太幸福了！還有熱力四射的亞洲百大DJ Swallow(妖嬌)帶來動感的電音，將現場氣氛一次次推向最高點。

摸彩環節也沒有讓人失望，台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋分享，這次的抽獎品項除了狂抽20支iPhone 17，還有電動滑板車、現金獎等，有吃、有看、有獎拿，要讓大家都能夠滿載而歸。有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙也說，尾牙不只是犒賞夥伴們的辛勞，更是凝聚我們夥伴向心力的重要時刻，也感謝永慶加盟總部的帶領，相信2026年，我們依舊能戰勝市場。

永慶房產集團表示，在市場競爭激烈的環境下，永慶加盟四品牌夥伴仍秉持「先誠實再成交」的服務精神，持續提供消費者安全且專業的購售屋服務。搭配獨有的全台聯賣制度，真正實現「一人委託、千店銷售、萬人服務」，去年加盟四品牌聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績，展現穩健實力。加盟總部作為加盟店最強後盾，也將持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持，助加盟店戰勝市場。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

