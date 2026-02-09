打造無障礙交通新里程，雲林再添一輛大型復康巴士加入服務。(記者劉春生攝)

▲打造無障礙交通新里程，雲林再添一輛大型復康巴士加入服務。(記者劉春生攝)

雲林縣政府（九）日上午於縣府親民大廳及親民廣場辦理大型復康巴士啟動儀式，縣長張麗善宣布本縣第二輛大型復康巴士正式投入服務，象徵雲林在身心障礙交通接送服務上再創新里程碑。

縣長張麗善表示，身心障礙者在就醫、外出及參與社區活動往往面臨困難而卻步，為改善此情形，縣府自民國九十八年起推動復康巴士服務，從最初的三輛小型復康巴士起步，目前已擴增至五十九輛小型復康巴士提供載送服務，服務至今從未中斷；大型復康巴士則於一零四年首購一輛，再添一輛加入服務行列。

廣告 廣告

張縣長指出，首輛大型復康巴士近兩年平均每年服務人次達三千零五十人，惟機構、團體及學校之需求逐年增加，因此，縣府於去(一一四)年積極籌措經費採購第二輛大型復康巴士，於十二月底順利交車後續進行驗收程序。新車將與現有車輛共同投入服務，預期可倍增服務人次，提升身心障礙朋友們外出的便利性。

張縣長說，有了這輛巴士的投入，希望讓更多身心障礙朋友能夠順利走出來，雲林縣有高達五萬多個身心障礙朋友，希望除了就醫之外，也能提供方便又輕鬆的交通，助他們走入公共場域，出門享受藝文活動與自然風光，促進身心靈的健康。

社會處林文志處長表示，縣府於 一零四年購置首輛大型復康巴士(價值約七百五十萬元)，設有六個輪椅區及十五個乘客座位。一一四年增購第二輛大型復康巴士(價值一千兩百萬元)，設有六個輪椅區及二十一個乘客座位，配備更完善、座位容量更充足，可大幅提升團體外出的交通便利性。只要是身心障礙團體、機關或學校因參與活動，需協助載送身心障礙者，均可填具申請表函文至縣府提出申請借用服務；全日服務使用費為四千元，半日以?兩千元，雲林縣經立案之身心障礙團體或機構以八折計費，歡迎多加運用。

林處長說，大型復康巴士的加入，不僅象徵雲林縣無障礙交通服務再度升級，更代表縣府持續落實「照顧弱勢、友善共融」的核心理念。未來將持續盤點本縣接送需求、精進服務流程，並爭取更多資源，讓身心障礙朋友在外出就醫、休閒及社區活動上獲得全面性的支持。

雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，一個城市友不友善，不是看有多先進，而是有無能力把我們身心障礙者接住，好好關懷與照顧；感謝雲林縣政府增購這輛復康巴士，提昇身心障礙者出門的勇氣，讓我們可以再回歸到受傷前般，與家人一起跨出家門遊玩。我可以大聲又驕傲的說，雲林是一個友善的城市!

復康巴士啟用活動，有縣長張麗善、社會處長林文志、議員黃美瑤、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑、雲林縣復健青年協進會理事長林淑英、雲林縣聲暉協進會理事長張竹王、雲林縣啟智協會理事長翁建安、雲林縣小天使發展協會理事長林甘、張為忠總幹事、雲林縣聽語障福利協進會理事長蕭玉敏、詹俊輝總幹事、雲林縣北港身心障礙者福利協會社工劉桂秀、雲林縣身心障礙福利協會理事長百漾·馬地克拉安、雲林縣視障重建福利協進會秘書李佼凌、雲林縣盲人福利協進會理事長廖慶銘、雲林縣身心照護協會常務監事呂永昌、雲林縣愛無礙協會理事長楊光遠、華聖家園院長劉振旺、雲林縣虎尾身心障礙協會理事長張文宏、雲林縣養護中心主任陳衣婕、雲林縣身心靈關懷協會陳韋誠前理事長、雲林教養院院長劉淑喜、雲林縣特殊教育學校校長林維靖、雲林縣輔助科技服務協會主任?劭瑋、永宜遊覽汽車有限公司副理蕭汶淇、和泰巴士銷售股份有限公司總經理陳立瑋，另議員蔡東富議員夫人洪惠玲、王又民、陳永修、賴明源、陳芳盈亦派員出席，共襄盛舉。