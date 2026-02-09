打造無障礙交通 雲林添復康巴士

打造無障礙交通新里程，雲林再添大型復康巴士加入服務。（記者劉春生攝）

▲打造無障礙交通新里程，雲林再添大型復康巴士加入服務。（記者劉春生攝）

雲林縣政府（九）日上午於縣府親民大廳及親民廣場辦理大型復康巴士啟動儀式，縣長張麗善宣布本縣第二輛大型復康巴士正式投入服務，象徵雲林在身心障礙交通接送服務上再創新里程碑。

縣長張麗善表示，身心障礙者在就醫、外出及參與社區活動往往面臨困難而卻步，為改善此情形，縣府自民國九十八年起推動復康巴士服務，從最初的三輛小型復康巴士起步，目前已擴增至五十九輛小型復康巴士提供載送服務，服務至今從未中斷；大型復康巴士則於一零四年首購一輛，現再添一輛。

張縣長指出，首輛大型復康巴士近兩年平均每年服務人次達三千零五十人，惟機構、團體及學校之需求逐年增加，因此，縣府於去年積極籌措經費採購第二輛大型復康巴士，於十二月底順利交車後續進行驗收程序。新車將與現有車輛共同投入服務，預期可倍增服務人次，提升身心障礙朋友外出的便利性。

張縣長說，有了這輛巴士的投入，希望讓更多身心障礙朋友能夠順利走出來，雲林縣有高達五萬多個身心障礙朋友，希望除了就醫之外，也能提供方便又輕鬆的交通，助他們走入公共場域，促進身心靈的健康。

社會處林文志處長表示，縣府於一零四年購置首輛大型復康巴士，設有六個輪椅區及十五個乘客座位。一一四年增購第二輛大型復康巴士，設有六個輪椅區及二十一個乘客座位，配備更完善、座位容量更充足，可大幅提升團體外出的交通便利性。只要是身心障礙團體、機關或學校因參與活動，需協助載送身心障礙者，均可填具申請表函文至縣府提出申請借用服務；全日服務使用費為四千元，半日兩千元，經立案之身心障礙團體或機構以八折計費。

林處長說，大型復康巴士的加入，不僅象徵雲林縣無障礙交通服務再度升級，更代表縣府持續落實「照顧弱勢、友善共融」的核心理念。未來將持續盤點本縣接送需求、精進服務流程。