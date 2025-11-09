打造無障礙校園 國教署投入3.6億元推動教育平權

冬山國小行室外通路整修，並增設無障礙坡道，營造更友善、安全學習環境

中正國小增設樓梯無障礙扶手，打造更友善無障礙校園

宜蘭國小無障礙電梯因故障且未符法規，無法使用，改善後重生並獲合法保障

隨著社會各界對無障礙環境的重視日增，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，持續營造安全、健康與平等的學習空間，每年編列經費，補助地方政府協助建置與改善高中職以下校園的無障礙設施設備。114年度共補助全國各縣市580所學校，核定經費約3億6,000萬元，期盼透過完善的設施提升師生安全與學習效率，確保每位學生皆享有平等教育機會。

為提升計畫推動的專業性與可行性，國教署依據《建築物無障礙設施設計規範》，訂定「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」與「補助改善無障礙校園環境原則」，作為地方政府辦理補助的重要依據。

國教署表示，各縣市積極響應政策，以宜蘭縣為例，針對教學建築間動線、電梯與無障礙廁所等進行整體改善。宜蘭國小更新老舊電梯，使停用多年的設備重新啟用；冬山國小則增設無障礙坡道與整修通路走廊，不僅提升身心障礙學生行動便利，也讓校園環境更安全友善，展現中央與地方攜手推動教育平權的具體成果。

新竹縣同樣積極輔導學校進行改善工程。中正國小針對老舊建築物辦理電梯整修與坡道設置，優化通行動線並確保安全性，讓行動不便學生能自由往來校園各區，顯現地方落實無障礙理念的決心。這些改造成果有效減輕師生日常通行不便，打造真正平等與包容的學習環境。

國教署表示，未來將持續編列預算，推動各地校園朝三標準邁進，包括「可進」，也就是能進入每一區域；「可達」，也就是能抵達每一處空間；與「可用」，亦即能使用每一項設備。同時，未來也期盼能從心理與社會層面，促進身心障礙與非身心障礙學生間的理解與共融，共同建構一個友善、平等且具教育品質的優質校園。

