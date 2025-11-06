打造特色候車亭與本土長照 劉曾玉春議員倡城市美學與溫度並進

【 記者范文濱／桃園報導】

關注桃園市「公車候車亭美學化」及「長照人力本土化」，市議員劉曾玉春市政總質詢中，建議市府在城市建設與高齡照護兩面向上同步努力，打造更美麗、更有溫度的桃園。

劉曾玉春議員指出，公車候車亭是市民每天最常接觸的公共設施，卻缺乏地方特色與設計感。建議市府推動「桃園特色公車候車亭計畫」，以地方文化、企業參與與城市美學為主軸，採「一企業一主題」方式認養設計，結合桃園觀光工廠與品牌特色，讓候車亭成為城市藝術與觀光亮點。

她進一步提議，可依各區特色設計主題候車亭，如中壢以「青春藝文」為主軸，大園、青埔展現「航空與科技」意象，大溪、龍潭融入古鎮文化，新屋、觀音呈現海岸與永續風光，並串聯成「桃園候車亭美學地圖」，發展「藝術公車小旅行」，提升城市景觀與觀光魅力。

針對長照人力過度依賴外籍看護問題，劉曾玉春議員表示，隨著高齡化加劇，外籍人力雖暫解人手不足，但語言與文化差異使長者常感孤單與疏離。建議市府應推動「中高齡照護陪伴員培訓計畫」，結合勞動、社會、衛生三局。

劉曾玉春議員說，針對50歲以上退休或待業者開設基礎照護課程與實習，並與社區關懷據點、醫院及長照機構合作，建立在地培訓與媒合平台。

劉曾玉春議員強調，長照不只是醫療照護，更是生活的陪伴與情感連結。若能培育中高齡照護人力，不僅可補足人力缺口，也能讓長者在熟悉的語言中被理解與尊重，提升照護品質與互信感。

