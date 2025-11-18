打造環保新標竿 陽明交通醫院榮獲優良營建工地殊榮

宜蘭縣環保局副局長林金龍致贈優良工地感謝獎狀予陽大醫院周穎政副院長及崇偉營造技師王大成。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為鼓勵營建工程單位落實環境保護措施、提升施工環境品質，宜蘭縣環保局十八日舉辦「宜蘭縣優良營建工地觀摩暨頒獎」，表揚國立陽明交通大學附設醫院於「第二期醫療大樓興建工程」及「職務宿舍興建工程」兩 處 工程在施工期間積極導入智慧化污染防制設施，有效降低工地揚塵及噪音，成為縣內營建業界的典範。

此次活動於陽明交通大學附設醫院（蘭陽院區）施工現場舉行，由環保局代表頒發「優良營建工地獎」予營建業主國立陽明交通大學附設醫院及承攬廠商崇偉營造工程股份有限公司，表彰其在環境維護上卓越表現。典禮後並舉行工地現場觀摩交流，邀請縣內前五十大營建工程（含公、私部門）之業主及承包商共同參與，透過現場導覽與經驗分享，推動營建環保知能交流。

陽明交大附醫工程團隊於施工期間導入多項智慧化環保防制措施，包括設置空氣品質感測器即時監測工地揚塵濃度，超標時自動啟動灑水系統以降低粉塵；設置自動洗車台確實清洗出入工地車輛，防止泥砂與污染物外帶；裝設噪音監測系統，當施工噪音超過管制標準即發出警報，立即採取降噪改善。