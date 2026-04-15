打造生態與休憩兼具水岸 碧潭堰再奪台灣景觀大獎

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《圖說》新北碧潭堰再奪「2025第13屆台灣景觀大獎」自然保育類佳作，今日由水利局長宋德仁(左)及科長林俊宏(右)獎獻給市長侯友宜。〈水利局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市碧潭堰整建成果再傳捷報！該工程成功串聯新店溪棲地通廊，營造全齡共享的濱溪休憩空間，並展現六水建設具體成果，參與「2025第13屆台灣景觀大獎」評選，榮獲自然保育類佳作肯定。水利局長宋德仁今（15）日於市政會議率團隊獻獎，將榮耀與市府及市民共享，展現新北推動水岸環境轉型的卓越成效。

市長侯友宜表示，碧潭堰整建工程以既有設施再利用為核心，融入在地人文與景觀意象，並以碧潭地區為起點，賦予「碧潭之源」定位。整體設計強化親水與觀景功能，高處設置觀賞平台，可遠眺對岸景致與鳥類生態；低灘地則新建新店溪首座大型魚道，讓民眾得以近距離觀察魚類洄游景象。白天可漫步河岸、感受自然生態，傍晚則能欣賞夕陽餘暉，兼具教育與休憩價值，打造寓教於樂的水岸場域。

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《圖說》中華民國景觀學會舉辦「2025第13屆台灣景觀大獎」，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲自然保育類佳作肯定，由工程團隊各代表接受表揚。〈水利局提供〉

宋德仁指出，碧潭堰下游河道寬廣，兩側低灘地形成豐富草澤生態區，並以次生林帶與住宅區形成緩衝，孕育多樣水域與鳥類物種。考量深槽區偏於右岸，設計長達132公尺魚道配置於右側，採水池階段式形式，兼顧底棲性及游泳能力較弱魚種的洄游需求，並於固定距離設置休息池，提供魚類上溯停歇空間，同時擴大其他生物棲地。統計目前已有36種原生魚、蝦、蟹類透過魚道成功回溯上游，顯示生態復育成果顯著。

《圖說》「碧潭堰改善暨周邊環境營造」打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的優質水岸廊帶，形塑生態與人本共利之濱溪遊憩廊道。〈水利局提供〉

他強調，碧潭堰魚道已從單一水利設施轉型為生態友善的重要指標工程。市府未來將持續以永續發展為目標，整合河川環境與既有構造物特色，串聯流域景觀資源，並結合觀光發展，提升在地認同與價值。透過逐步優化各河川節點及周邊環境，推動人與自然共存的水岸願景，打造兼具生態、文化與休閒功能的優質城市空間。