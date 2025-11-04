打造當代居所的秩序與溫度，以結構為美學的67坪複層住宅「岩境」
打造當代居所的秩序與溫度，以結構為美學的67坪複層住宅「岩境」
整理｜Eason 圖片來源｜安筑設計
在城市與山林交界的場域中，一間樓中樓住宅經歷了重塑與蛻變。這不是一場單純的空間改造，而是一場由內而外、由結構到生活的重建工程。安筑設計團隊將這件作品命名為「岩境」，寓意它如岩層般穩固，亦如山境般沉靜，是結構的表現，也是居者心境的延伸。
作品「岩境」
此案為10年屋齡的67坪複層住宅，有鑑於屋主對家的期待，不僅是機能的堆疊，更是一種生活節奏的整理。他們需要三間附衛浴的臥室、一個寬敞的客廳，還有明亮的光線與良好的空調系統，因為他們習慣將窗戶緊閉，只讓光與靜默進來，如此一來，讓光與空間結構成為設計上的重點主軸。
面對原始空間，設計團隊幾乎是從零開始。由於老屋的樓板結構不符現代居住需求，隔間破碎、動線紊亂，採光面也偏小，讓整體空間顯得沉重封閉。於是，設計團隊透過「重構空間骨架」，而非隱藏結構，讓它成為一種設計語言，將鋼骨與壓型鋼板的運用，與生活的節奏和諧交融。
整體空間在設計上，夾層重建是關鍵，透過採用鋼構與鋁模系統，讓樓板穩固並提高施工效率，也為日後空間調整保留彈性。捨棄傳統樓梯做法，改以壓花鐵板作為踏面，與整體灰調主題呼應，延伸出一種工業與人文交織的溫度。空間中大面積使用義大利水泥、大阪磚、白橡木皮與長虹玻璃，透過這些材質的觸感與透光特性，軟化鋼構帶來的剛硬，也構築出白天與夜晚截然不同的居家光影風景。
為了解決光線不足的問題，設計團隊將實牆局部拆除，引入高窗與大面積玻璃，讓光線自然地滲透每一個生活角落。在這樣的設計語彙下，中央開放式的夾層書區成為屋主最鍾愛的空間。這裡不只是閱讀角落，更像是一處生活中的停頓符號，讓人在喧囂的城市日常中找到片刻靜謐。
在細節上，設計團隊也在收納與視線引導上下足功夫，透過整合式櫃體、隱藏收納與不銹鋼立面設計，使空間視覺更整潔，並讓居者能在無形中與家人互動，視線得以流通但不干擾。從玄關洗石板材開始，到開放廚區的霧面不鏽鋼，再到主臥的實木地板，材質的轉換亦是情境的轉換，讓人從回家、做飯、閱讀到入眠，每一段空間敘事都能感受其節奏與氛圍。
真正的設計，不是醒目的裝飾或昂貴的建材，而是能夠讓屋主在日常生活中與空間自然對話。「岩境」正是這樣的嘗試——從結構的堅實感，到材質的觸感與光線的流動，為居者打造了一個可以安放心靈、可以安靜生活的場域。
安筑設計
台北市信義區忠孝東路五段71巷40號2樓
02-2765-6219
