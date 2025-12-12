打造社會影響力新高度！三重社會創新基地進駐團隊招募中

三重社會創新基地提供國內外參展與競賽補助支持，擴展國際交流機會(圖為參與SEWF2025社會企業世界論壇)。（新北市青年局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

做好事不再單憑「用愛發電」，也能是門好生意！新北市唯一以「社會企業」為主題的創業基地「新北青創三重社會創新基地」，即日起招募最新一期進駐團隊。本基地近兩年輔導許多成功社會創業團隊，包含「咖啡有的Coffield」結合咖啡和社工專業，在2024榮獲SEWF國際社會企業認證；以自媒體培訓計畫幫助身障者自立的「夥伴好新媒體｜地獄男團」近期以地獄哽屢次席捲社群網路。新北市政府青年局廣邀符合SDGs（聯合國永續發展目標）的社會創新業者踴躍申請進駐，讓新北市協助放大社會影響力。

三重社創新基地定期舉辦影響力講座，協助團隊擴大商業及社會影響力。（新北市青年局提供）

新北市青年局長邱兆梅表示，社會企業創業與一般商業創業大不相同。社企創業家既要改善社會問題，同時也要善用市場機制達到可持續經營，所面臨的挑戰更加細膩嚴峻。「三重社會創新基地」專注於支持以「永續發展」與「社會影響力」為目標的新創團隊，導入經營診斷、顧問輔導、主題式培力工作坊及影響力講座等完整輔導機制，打造專屬社會創新團隊專業育成場域。邱兆梅強調，為協助團隊擴大商業及社會影響力，未來將提供進駐團隊參加國內外展會、競賽與申請認證等補助資源，讓社會創新組織在新北不只站得穩，更能走得遠，邁向更大的市場。

新北市青年局指出，「新北青創三重社會創新基地」位於三重中央公有零售市場4樓，鄰近捷運台北橋站，提供多元活動空間、會議室及共同工作空間，近兩年來已培育具代表性的指標團隊。其中，經過輔導，「咖啡有的」團隊以心理健康為核心推出「開槓咖啡」與「心肌力工作坊」，陪伴每個面臨情緒困擾的人，2024年更獲得國際社會企業SEWF認證及第12屆菁網獎肯定。

進駐團隊「夥伴好新媒體」，他們看見台灣身心障礙者高失業率的現況，以「真礙自媒體」計畫，培訓身障者學習影音、Vtuber、Podcast等技能，幫助他們透過接案來自立；更是帝亞吉歐 KEEP WALKING 夢想資助計畫第21屆得主。今年培力三位重度肢體障礙者組成藝人團體「地獄男團」，在社群媒體上以「地獄梗」影音短片獲得廣大迴響，預計推出更多藝人團體，翻轉大眾對於身障者的想像。

進駐團隊「玩霸教育」以遊戲化教學推動永續與環境教育，榮獲《親子天下》2025 教育創新100大獎項肯定，並入選5% Design Action《2025 永續教科書》，且在新北市青年局媒合下，與輔大醫院兒少保護中心合作暑期公益課程，將環境教育導入弱勢家庭，讓永續概念融入日常生活。

在基地辦理全台首場身心障礙素人 OpenMic 脫口秀《礙笑人生》獲得熱烈迴響。（新北市青年局提供）

新北市青年局表示，「三重社會創新基地」最新一期招募即（12）日起至2026年1月6日止，預計招募20組團隊，歡迎對SDGs社會創新產業有興趣與熱情的青年團隊至新北市青年局官網申請進駐。