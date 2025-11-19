打造綠能新典範！屏大光電球場啟用

屏大光電球場啟用，打造屏大綠能新典範。（屏東大學提供）

記者毛莉／屏東報導

國立屏東大學自104年合校後，積極投入預算與資源，持續推動校園硬體更新與環境優化，屏商校區學生宿舍新建、民生校區及屏師校區學生宿舍更新、教室教學設施改建、田徑場跑道重鋪、體育館綜合球場木質地板及足球場人工草皮工程鋪設工程等陸續完工，屏大用心打造師生學習環境及優質運動場館，已成為籃球、排球及足球三大球類各級聯賽指定比賽場地。

校長陳永森為提升體育課程環境，逐年將戶外球場提升為可全天候使用場地，更積極推動「光電結合運動設施」校務發展策略，不僅將校內戶外球場升級為風雨球場，更結合太陽能發電系統升級成為「光電球場」，細數近年積極推動球場升級政策落實成果，已於108年完成屏商校區風雨球場整建工程，並榮獲2020國家建設卓越獎殊榮肯定；111年完成屏師校區光電球場工程，首度結合光電設備升級為光電球場，成功串聯再生能源併網作業。

民生校區光電球場不僅擴大總裝置容量，更完成屏大基礎運動設施建設最後一塊拼圖。（屏東大學提供）

民生校區光電球場於19日啟用剪綵，不僅擴大總裝置容量，更完成屏大基礎運動設施建設最後一塊拼圖，正式實現全校三大校區皆具全天候遮蔽運動場館之理想願景，面對南部高溫氣候與用電需求，屏大持續挹注資源推動綠能發電，逐步提升用電自主率，民生校區光電球場總裝置容量達1322.04 kWp，成為全國大專校院中總裝置容量最大之光電球場，全國大專校院總發電量排名屏大亦居首位，將「大武驕陽」轉化為可用綠能，成為全國大學推動永續能源的典範。

總務長李東泰表示，屏大延續原國立屏東教育大學在光電領域的基礎，十餘年來持續推動綠能建設，近三年更積極擴大屋頂型太陽能面板設置，更結合體育場館遮蔽式球場工程，提高光電再生能源發電量，屏大共有2座光電球場，其中屏師校區光電球場設有2座籃球場與3座排球場，總裝設容量為499.8 kWp，全新落成民生校區光電球場，以象徵大武山綿延意象設計屋頂造型，面積為前者兩倍有餘，總裝置容量達1322.04 kWp，未來併網後預估發電量將超過全校20%，成為屏大最重要光電設施，並支援民生校區體育教學與活動需求。