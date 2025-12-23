打造綠能智慧物流基地 小蔡電器外埔新廠拚2027年底完工

深耕家電市場多年的小蔡電器，今(23)日在台中市外埔區舉行「小蔡電器廠房新建工程上樑典禮」，迎來品牌營運版圖新里程碑，典禮由小蔡電器（米米實業有限公司）董事長蔡在隆主持，並與總經理吳思慧及工程團隊，攜手澤楨營造、賴文魁建築師事務所等合作夥伴，共同見證新廠房主結構完成的重要時刻。

該廠房預計於2027年底完工，定位不僅為物流倉儲空間，更結合智慧物流與綠色能源概念，規劃設計中導入多項節能措施，包括利用台中地區充足日照條件，在屋頂設置太陽能光電系統，並全面採用LED節能照明，依公司評估，完工後每年可減少超過300公噸碳排放量，回應政府推動的2050淨零排放政策。

區位條件方面，董事長蔡在隆表示，新廠房鄰近國道一號、三號及四號，車程約 10 分鐘，具備良好的交通優勢，未來小蔡電器將以此為核心，整合大數據分析與智慧庫存管理系統，提升商品出貨與安裝流程效率，強化全台物流配送網絡，實現如閃電般的精準配送。

小蔡電器表示，品牌長期強調價格資訊透明與消費安全，新廠房在硬體建設上同樣以「安全優先」為原則，採用高規格防火建材及防災監控設備，打造兼顧員工作業安全與貨品管理的作業環境，同時，公司也延續既有售後服務政策，提供優於業界的冷氣安裝三年保固，強化消費者保障。

展望未來，隨著新廠於2027年底完工並正式啟用，預期將整合電器安裝、雲端管理與智慧物流功能，提升整體營運效能，並帶動外埔地區相關產業與就業機會，小蔡電器表示，將持續完善全台布局，朝向建立完整家電銷售與物流體系的目標前進。